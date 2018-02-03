البث المباشر
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان خلال مواجهات اندلعت على مدخل اريحا الجنوبي
مراسل العالم : غارة لطيران العدوان السعودي على مديرية الصلو جنوب تعز
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة
مصادر فلسطينية: طائرات الاحتلال تعاود قصف موقع للمقاومة برفح جنوب قطاع غزة
مصادر فلسطينية: صاروخ اطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة بغلاف غزة
مصادر فلسطينية: قصف للاحتلال يستهدف موقعا للمقاومة في رفح جنوب قطاع غزة
مراسل العالم : قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق الرصاص الحي بكثافة خلال المواجهات في بلدة أبوديس شرق القدس المحتلة
مراسل العالم : المجموعات المسلحة المتواجد​ة في منطقة المخيم تعتدي بعدة قذائف هاون على حي المحطة بمدينة درعا واقتصرت الاضرار على الماديات
رويترز : واشنطن تعلن فرض قيود على صادرات السلاح وخدمات الدفاع لجنوب السودان
الديموقراطيون يحذرون ترامب من اي مساس بالمدعي الخاص في قضية التدخل الروسي

خطة مصرية لجذب 100 مليار دولار خلال 5 سنوات

خطة مصرية لجذب 100 مليار دولار خلال 5 سنوات
الجمعة ٠٢ فبراير ٢٠١٨ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

نشر الموقع الرسمي لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، ملامح الخطة الاستثمارية الجديدة، التي انتهت الوزارة من إعدادها، تمهيدًا لاعتمادها كأول خريطة استثمار شاملة. وذلك للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، والمشروعات القومية في مصر.

العالم - مصر

وتسعى الحكومة المصرية من خلال الخريطة لرصد الفرص الاستثمارية، والمناطق الصالحة للاستثمار في كل محافظة، ورؤية الحكومة حول طبيعة الاستثمار بكل إقليم.

وتشمل الخطة الاستثمارية، 790 مشروعًا قوميًّا عملاقًا، قادرًا على استقطاب استثمارات تتجاوز الـ100 مليار دولار خلال الـ5 سنوات المقبلة، بالإضافة إلى 5 آلاف منطقة استثمارية رئيسية كبرى، و12 ألف منطقة صناعية فرعية، و33 منطقة لوجستية، بمحافظات القناة والمحافظات الحدودية، ومحطات طاقة شمسية، وأخرى لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح، و22 خط سكك حديد، وأسطول نقل نهري، و17 مطارًا تجاريًا، بالإضافة إلى محطتين نوويتين لتوليد الطاقة الكهربائية، لكن الخطة لم يتم البت في تنفيذها بشكل رسمي، وذلك الحال بالنسبة لإنشاء موانئ نهرية وأخرى بحرية خارجية.

وأفادت مصادر مطلعة على إعداد الخطة، بأن مشروعات الطاقة الكهربائية المزمع إنشاؤها، ستخضع في ملكيتها وإدارتها للقطاع الخاص، لكنها ستنقل في الشبكة القومية برسوم تدرس الدولة قيمتها الآن، وتستطيع هذه المشروعات جذب استثمارات تقدر بتريليوني دولار، لكنها تعتمد على مدى قدرة الحكومة على الترويج للمشروعات والمناطق الاستثمارية.

وتشمل الفرص الاستثمارية قطاعات التعدين والثروة المعدنية واستغلال الجلود وصناعات التعليب والصناعات الغذائية، والحيوانية، والتصنيع الزراعي والصناعات الدوائية والكيماوية والهندسة والإلكترونيات والصناعات المعدنية والمناطق اللوجستية، إذ يتم توزيع الخريطة الاستثمارية بالمحافظات، بالإضافة إلى إقامة مراكز تكنولوجية وصناعية.
 

روابط ذات صلة

مصرع 11 شخصا بحادث سير في مصر

فضيحة غير متوقعة تهدد مباراة مصر والسعودية في مونديال روسيا 2018!

سفير مصر لدى أديس أبابا: علاقتنا بإثيوبيا "زواج لا طلاق فيه"!

خبير مصري: حقل "ظهر" اكتشف بطريقة لم تكن في الحسبان

مصر تبني "ديزني لاند" بمليارات الدولارات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

البنتاغون يطلب اسلحة نووية جديدة لمواجهة روسيا

مصرع جنود سعوديين بقصف مدفعي في نجران وعسير

الاحتلال يقتحم بلدة أبو ديس ويقصف موقعا للمقاومة برفح

المدفعية تدك تجمعات الجنود السعوديين بالسديس والشرفة

لا خسائر جراء الهزة الارضیة التي ضربت كرمان

ثلاثة زوارق اسرائيلية تخترق مياه لبنان الاقليمية

حزب الله: تمكنا بالمساعدة الايرانية من تحرير لبنان

حزب الله يطلق ماكينته الانتخابية بمنطقة الجنوب الثانية

قنص 4 عناصر للمرتزقة بصرواح والمدفعية تدك تجمعاتهم

مواجهات متواصلة واصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال

نشرة بانوراما: "الفدس لا تنسى" و"مكاسب سوريا الاستراتيجية"

امن السلطة الفلسطينية تعتقل فلسطينيين في الضفة

فنانة شهيرة: نمت على سرير صدام حسين وهذا ما شعرت به!

بريطانيا توجه صفعة لـ"بن سلمان" وتصدمه بهذا القرار!

تلفزيون البحرين يقلد الجزيرة وغادة عويس تسخر بشدة.. كيف علقت؟

ناشط صربي للسفير الأمريكي: "لقد قصفتموننا أيها القتلة"!

مواجهات وإصابات بأبو ديس بعد إحراق مركبة مستوطن

الاحتلال يقمع مسيرة قرية نعلين الأسبوعية

أمريكا تحذر من مغبة عقوباتها على روسيا

السيد عمار الحكيم: باب "الحكمة" مفتوح أمام جميع ابناء العراق

الأکثر مشاهدة