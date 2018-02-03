البث المباشر
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان خلال مواجهات اندلعت على مدخل اريحا الجنوبي
مراسل العالم : غارة لطيران العدوان السعودي على مديرية الصلو جنوب تعز
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة
مصادر فلسطينية: طائرات الاحتلال تعاود قصف موقع للمقاومة برفح جنوب قطاع غزة
مصادر فلسطينية: صاروخ اطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة بغلاف غزة
مصادر فلسطينية: قصف للاحتلال يستهدف موقعا للمقاومة في رفح جنوب قطاع غزة
مراسل العالم : قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق الرصاص الحي بكثافة خلال المواجهات في بلدة أبوديس شرق القدس المحتلة
مراسل العالم : المجموعات المسلحة المتواجد​ة في منطقة المخيم تعتدي بعدة قذائف هاون على حي المحطة بمدينة درعا واقتصرت الاضرار على الماديات
رويترز : واشنطن تعلن فرض قيود على صادرات السلاح وخدمات الدفاع لجنوب السودان
الديموقراطيون يحذرون ترامب من اي مساس بالمدعي الخاص في قضية التدخل الروسي

البنتاغون يطلب اسلحة نووية جديدة لمواجهة روسيا

البنتاغون يطلب اسلحة نووية جديدة لمواجهة روسيا
السبت ٠٣ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

طلبت وزارة الحرب الاميركية ان تتزود واشنطن باسلحة نووية جديدة ذات قوة محدودة، وذلك وفق ما ورد في تقرير "الحال النووية" الذي نشرته وزارة الحرب الاميركية الجمعة.

العالم - الاميركيتان

وقال غريغ ويفر مسؤول القدرات الاستراتيجية في هيئة الاركان الاميركية ان هذه الاسلحة الجديدة التي تثير مخاوف الخبراء من عودة انتشار السلاح وازدياد خطر النزاع النووي، تشكل "ردا على توسع القدرات (النووية) لروسيا".

واعتبر ويفر ان وضع العالم اليوم يختلف في شكل كبير عما كان عليه في 2010، تاريخ نشر اخر تقرير عن "الحال النووية".

لكن ما يقلق واشنطن خصوصا هو "عودة موسكو الحاسمة الى التنافس بين القوى الكبرى" وفق ما ذكر وزير الحرب الاميركي جيم ماتيس في مقدمة الوثيقة التي جاءت في 75 صفحة.

وقالت واشنطن ان روسيا تطور ترسانة من الفي سلاح نووي تكتيكي، مهددة الدول الاوروبية على حدودها ومتجاهلة التزاماتها بموجب معاهدة "نيو ستارت" لنزع السلاح التي لا تحصي سوى الاسلحة الاستراتيجية التي تشكل اساسا لمبدأ الردع.

واوضح ويفر ان وزارة الحرب لاحظت "تفاوتا" بين القدرات الروسية وتلك الاميركية ولدى حلف شمال الاطلسي.

واضاف "لقد خلصنا الى ان استراتيجيتنا وقدراتنا الراهنة يعتبر الروس بوضوح انها قد تكون غير كافية لردعهم عن القيام بامرين: شن ضربات نووية محدودة للضغط على الحلف الاطلسي في اطار نزاع تقليدي يتفاقم، واستخدام الاسلحة النووية في شكل اوسع لتحقيق انتصار على القوات التقليدية للحلف الاطلسي اذا فشلت التهديدات".

(أ ف ب)

2

روابط ذات صلة

ترامب يدعو لتحديث الترسانة النووية الامريكية

واشنطن تعترف بأن لا حول لها ولا قوة أمام صواريخ روسية نووية عابرة للقارات

وثيقة تكشف.. اميركا تمتلك نوعا جديدا من القنابل النووية

الولايات المتحدة بصدد تطوير رؤوس نووية جديدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

البنتاغون يطلب اسلحة نووية جديدة لمواجهة روسيا

مصرع جنود سعوديين بقصف مدفعي في نجران وعسير

الاحتلال يقتحم بلدة أبو ديس ويقصف موقعا للمقاومة برفح

المدفعية تدك تجمعات الجنود السعوديين بالسديس والشرفة

لا خسائر جراء الهزة الارضیة التي ضربت كرمان

ثلاثة زوارق اسرائيلية تخترق مياه لبنان الاقليمية

حزب الله: تمكنا بالمساعدة الايرانية من تحرير لبنان

حزب الله يطلق ماكينته الانتخابية بمنطقة الجنوب الثانية

قنص 4 عناصر للمرتزقة بصرواح والمدفعية تدك تجمعاتهم

مواجهات متواصلة واصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال

نشرة بانوراما: "الفدس لا تنسى" و"مكاسب سوريا الاستراتيجية"

امن السلطة الفلسطينية تعتقل فلسطينيين في الضفة

فنانة شهيرة: نمت على سرير صدام حسين وهذا ما شعرت به!

بريطانيا توجه صفعة لـ"بن سلمان" وتصدمه بهذا القرار!

تلفزيون البحرين يقلد الجزيرة وغادة عويس تسخر بشدة.. كيف علقت؟

ناشط صربي للسفير الأمريكي: "لقد قصفتموننا أيها القتلة"!

مواجهات وإصابات بأبو ديس بعد إحراق مركبة مستوطن

الاحتلال يقمع مسيرة قرية نعلين الأسبوعية

أمريكا تحذر من مغبة عقوباتها على روسيا

السيد عمار الحكيم: باب "الحكمة" مفتوح أمام جميع ابناء العراق

الأکثر مشاهدة