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ضبط عربي هارب محكوم بالسجن مدة 894 عامًا!!

ضبط عربي هارب محكوم بالسجن مدة 894 عامًا!!
الأحد ٠٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم الذي يبلغ من العمر 36 عامًا، ويمتلك شركة خدمات سياحية.

العالم - منوعات 

ألقت أجهزة الأمن في مصر، اليوم الأحد، القبض على متهم محكوم عليه بالسجن مدة 894 سنة؛ لتورطه في 1213 حكمًا واجب النفاذ.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صدر عنها، اليوم، إن “مباحث تنفيذ الأحكام نجحت في إلقاء القبض على المتهم الهارب ويدعى حمادة.

ويبلغ من العمر 36 عامًا، وهو صاحب إحدى شركات الخدمات السياحية وإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، ومطلوب ضبطه لتنفيذ 1213 حكمًا واجبة النفاذ”.

وأوضحت الوزارة أن “المتهم محكوم عليه بإجمالي عقوبات بلغت 894 سنة حبسًا، وكفالات 310 آلاف جنيه، وغرامات 405 آلاف جنيه، ومديونيات 22 مليون جنيه، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله”.

ووفقًا لتقارير أمنية لوزارة الداخلية، فإن “معدلات الجريمة في مصر ارتفعت بشكل كبير بالآونة الأخيرة، خاصة القتل والسرقة بالإكراه وسرقة السيارات، إذ سجلت ٥٨١٤ حادثة خلال العام الماضي، كما تصاعدت حوادث الجنح بصفة عامة وسجلت ٤٠٢٢٢ حادثة”.

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