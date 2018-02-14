ظريف يصف محاولات اختراق هاتفه اثناء المفاوضات النووية

العالم - ايران

وقال ظريف ردا على سؤال حول استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي والعملية المحفوفة بالمخاطر بسبب محاولات الاستخبارات الاجنبية اختراق حسابه والحصول على معلومات منه قال: انا اتساءل دوما حول عدد الانظمة التي تحاول التجسس علينا لان مسالة التجسس امر مفروض منه ولكن الحديث يدور حول عددها.

وأضاف: اثناء المفاوضات وفي بعض الايام كان هاتفي اثناء المفاوضات حول الاتفاق النووي يصبح ساخنا كالمكواة بسبب محاولات الاختراق التي كان يتعرض لها . هذا الامر كان ينطبق على الاطراف الاخرى التي تخوض المفاوضات ايضا.

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