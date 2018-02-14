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ماذا قال امير الكويت لوزير الخارجية الايراني؟

ماذا قال امير الكويت لوزير الخارجية الايراني؟
الأربعاء ١٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

إلتقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ظهر اليوم الاربعاء أمير الكويت الشيخ صباح ألاحمد جابر الصباح وبحث معه المواضيع ذات الإهتمام المشترك.

العالم - ايران

وثمن أمير الكويت خلال اللقاء، الدور الهام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مكافحة جماعة داعش الوهابية وتقديم المساعدات للعراق في سبيل تحقيقه الإستقرار والتقدم الإقتصادي، معبرا عن أمله في تسوية كافة المشاكل والخلافات الموجودة بين بلدان المنطقة عبر إنتهاج الحوار وإتخاذ التدابير الملائمة من قبل هذه البلدان.

من جانبه، اعتبر ظريف جهود الوساطة التي بذلها أمير الكويت في سبيل إحتواء الأزمات الراهنة في المنطقة، بانها "جديرة بالإشادة"، وعبر عن أمله في أن تسفر هذه الجهود عن النتيجة المأمولة.

كما أكد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية، مشددان على أهمية تعزيز التواصل المباشر بين مسؤولي البلدين الرفيعين.

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