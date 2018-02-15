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إيران: الكيان الصهيوني يرى استمراريته بإثارة البلبة في المنطقة

إيران: الكيان الصهيوني يرى استمراريته بإثارة البلبة في المنطقة
الخميس ١٥ فبراير ٢٠١٨ - ١٢:٢١ بتوقيت غرينتش

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، ان الكيان الصهيوني المحتل يرى استمرار حياته اللامشروعة والمزيفة عبر التصعيد والتوتر والمواجهات في المنطقة.

العالم - إيران

وفي معرض رده على موقف الحكومة الالمانية حول ما وصفته بدور ايران في تصعيد التوتر مع الكيان الصهيوني بعد اسقاط الطائرة المقاتلة الصهيونية من قبل سوريا، قال قاسمي، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بصفتها دولة تاريخية وعقلانية ومستقرة وعنصر استقرار، لا حاجة لها اساسا لتصعيد التوتر والمواجهة في المنطقة وان الكيان الصهيوني المحتل والغاشم هو الذي يعرّض الامن والاستقرار والهدوء في المنطقة لخطر جاد ويجب ان يحاسب على ذلك.

واكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر ان الحكومة الشرعية في سوريا من حقها القانوني والمشروع الدفاع عن وحدة اراضيها وسيادتها الوطنية.

وشدد قاسمي على أن إيران تفند مزاعم دور بلادنا في هذا الحادث وتعتبرها بانها لا اساس لها.

واضاف قاسمي، ان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية ليست تصعيد التوتر في المنطقة لكنها تعتقد جازمة بانه على المجتمع الدولي ودول العالم اتخاذ خطوة اساسية وواسعة بوجه الاحتلال والاعتداءات المتتالية والممارسات المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الكيان الصهيوني وان ترد بحزم وبما يناسب على تلك الاجراءات والدعايات الاعلامية الكاذبة والداعية للحرب من قبل الكيان الصهيوني الذي يري استمرار حياته اللامشروعة والمزيفة في تصعيد التوتر والمواجهة في المنطقة.
 

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