لو كان المسلمون متحدين لما تجرأ ترامب على "قرار القدس"

العالم - ايران

وقال الرئيس روحاني خلال صلاة الجمعة في مسجد مدينة حيدر آباد بجنوب الهند: انه من الضروري توحد وتلاحم العالم الاسلامي ضد الاعداء والكيان الصهيوني.

ونقل الرئيس روحاني تحيات الشعب الايراني الحارة الي الشعب الهندي، مؤكدا اهمية صلاة الجمعة العبادية السياسية في ترسيخ وحدة المسلمين.

واشار الى تعاليم النبي الاكرم (ص) بضرورة صون وحدة المسلمين وقال، ان دعاء جميع المسلمين يجب ان يكون في هذا الاطار.

واضاف، ان كانت هنالك مشاكل يعاني منها قسم من العالم الاسلامي فانها تعود الي عدم العمل بتعاليم ووصايا الاسلام وعدم سيادة الاسلام الحقيقي.

واوضح الرئيس روحاني: لو كنا متحدين لما تجرأ الرئيس الأميركي على اعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني، معتبراً ان العنف والتطرف في بعض الدول الاسلامية دليل على أن شريحة الشباب لم تتعرف على الاسلام الحقيقي.

كما اشار روحاني الى ان ايران قدمت الدعم للشعبين العراقي والسوري وهي مستعدة لتقديمه الى كافة الشعوب.

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