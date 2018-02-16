البث المباشر
الهلال الاحمر الفلسطيني: ٢٧ إصابة حصيلة المواجهات في الضفة المحتلة ، بينها ٥ بالرصاص الحي، و٥ بالرصاص المطاطي، و١٧ اختناقا بالغاز
الاحتلال يعتقل فتى (16 عاماً) خلال المواجهات المندلعة على المدخل الشمالي لمدينة أريحا.
لافروف: الولايات المتحدة تنوي عزل جزء كبير من سوريا من أجل خلق كيان مستقل يعتمد على الأكراد
الوكالة الوطنية للإعلام: رئيس مجلس النواب اللبناني يقول للمسؤول الأمريكي إن المقترحات المطروحة حاليا "غير مقبولة"
رويترز:رئيس برلمان لبنان يؤكد لمساعد تيلرسون ضرورة ترسيم الحدود البحرية مع"إسرائيل"عبر اللجنة المنبثة عن تفاهم 1996
مراسل العالم: اصابات بالرصاص الحي في مواجهات قرية المزرعة الغربية
مراسل العالم: قوات الاحتلال الاسرائيلي شرعت باطلاق الرصاص المطاطي
قوات الاحتلال تستهدف بشكل مباشر ومتعمد طواقم قناة العالم
مراسل العالم: الشارع الفلسطيني لا زال يمتلك القدرة على التصدي للاحتلال الاسرائيلي
مراسل العالم: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعد لهجوم ضد المتظاهرين الفلسطينيين

روحاني:

لو كان المسلمون متحدين لما تجرأ ترامب على "قرار القدس"

لو كان المسلمون متحدين لما تجرأ ترامب على
الجمعة ١٦ فبراير ٢٠١٨ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

اكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب ما كان ليتجرأ على قراره بشان القدس وإن كيان الاحتلال الاسرائيلي ما كان ليتجرأ على اعتداءاته بحق الفلسطينيين كل يوم لو كان المسلمون متحدين.

العالم - ايران

وقال الرئيس روحاني خلال صلاة الجمعة في مسجد مدينة حيدر آباد بجنوب الهند: انه من الضروري توحد وتلاحم العالم الاسلامي ضد الاعداء والكيان الصهيوني.

ونقل الرئيس روحاني تحيات الشعب الايراني الحارة الي الشعب الهندي، مؤكدا اهمية صلاة الجمعة العبادية السياسية في ترسيخ وحدة المسلمين.

واشار الى تعاليم النبي الاكرم (ص) بضرورة صون وحدة المسلمين وقال، ان دعاء جميع المسلمين يجب ان يكون في هذا الاطار.

واضاف، ان كانت هنالك مشاكل يعاني منها قسم من العالم الاسلامي فانها تعود الي عدم العمل بتعاليم ووصايا الاسلام وعدم سيادة الاسلام الحقيقي.

واوضح الرئيس روحاني: لو كنا متحدين لما تجرأ الرئيس الأميركي على اعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني، معتبراً ان العنف والتطرف في بعض الدول الاسلامية دليل على أن شريحة الشباب لم تتعرف على الاسلام الحقيقي.

كما اشار روحاني الى ان ايران قدمت الدعم للشعبين العراقي والسوري وهي مستعدة لتقديمه الى كافة الشعوب.

103-10

روابط ذات صلة

روحاني يشارك في مراسم صلاة الجمعة في حيدر آباد الهندية

روحاني: المستعمرون اسسوا لعلاقات مجحفة مع المجتمعات الاسلامية

روحاني: زيارتي للهند ستتطرق الى ربط التجارة البحرية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

غسان سلامة يبحث مع شكري آخر التطورات في ليبيا

قلق أوروبي من حالة الطوارئ التي تفرضها تركيا

سفاح فلوريدا على صلة بجماعة عنصرية تؤمن بتفوق العرق الأبيض

إيران تعد مشروع قانون لتنظيم المسيرات والتجمعات الشعبية

 قناة "العربية" تطرد من هيئة البث البريطانية فتهاجم "الجزيرة"

مجموعة بحرية إيرانية ترسو في ميناء كولومبو بسريلانكا

الاحتلال الاسرائيلي يقرر تسليم جثمان الشهيد الزماعرة

سياسي ليبي يدعو إلى عودة أرملة القذافي "معززة مكرمة"

مراسلة العالم توضح كيف استهدف الاحتلال طاقم القناة

الموسوي: يخطئ الحكام العرب اذا اعتقدوا انه بالتطبيع مع "اسرائيل" يطيلون أمد حكمهم

العراق.. القبض على طبيب "داعش" الإرهابي في الموصل

بهذه الطريقة تخلص من رائحة الثوم في الفم

بالصور.. تشييع جثامين 3 من شهداء ناقلة النفط الإيرانية سانتشي

شاهد..ماذا قال يلدريم لصحفي اتهم تركيا بقتل مدنيين بعفرين؟

شاهد فيديو غريب جدا... لص يقع ضحية زميله !

الكرملين يرفض اتهام موسكو بالهجمات السيبرانية

لسبب صادم... تاجر مخدرات يخطف ممرضين!

الاستفتاء على الدستور.. الخيار الوحيد أمام مجلس النواب الليبي

شاهد... حمار وحشي يتخلص بذكاء من نمر حاول اصطياده 

قبيل عملية الغوطة, محاولة اغتيال فاشلة لأحد قياديي العميد النمر

الأکثر مشاهدة