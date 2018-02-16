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ممثل قائد الثورة في العراق..

ايران منحت روح الشجاعة والثقة بالنفس لشعوب المنطقة

ايران منحت روح الشجاعة والثقة بالنفس لشعوب المنطقة
الجمعة ١٦ فبراير ٢٠١٨ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

قال ممثل قائد الثورة في العراق آية الله مجتبى حسيني ان الجمهورية الاسلامية الايرانية منحت روح الشجاعة والثقة بالنفس لشعوب المنطقة لاسيما شعبي سوريا وفلسطين وتحولت الى نموذج للبلدان الاسلامية الحرة.

العالم - ايران

وقال حسيني، في كلمته يوم الجمعة في الملتقى العلمي البحثي للمذاهب الاسلامية بزاهدان /جنوب شرق ايران، مشيرا الى عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الاسلامية: انه بفضل طاقات الشباب والمفكرين والباحثين والشعب استطاعت ايران ان تبلغ مراتب عليا من القوة والتقدم على الصعيد العالمي.

واضاف، ان ايران تقدم ما لديها من تجارب وقوة فكرية وتقنية الى البلدان الحرة كما انها تقدمت على الصعيد الدفاعي وعلى استعداد لنقل خبراتها الى الآخرين.

واشار الى الاوضاع الجارية في اليمن، موضحا انه رغم معاناة شعبه من الظروف الاقتصادية والصحية الصعبة الا انه بات اشد قوة ولم يضعف في مواجهة العدوان.

ونوه الى ان الشعب اليمني علم انه لايمكنه الاتكاء على الشرق والغرب ولايمكنه الثقة بالحكومات الفاسدة.

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