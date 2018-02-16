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الرئيس روحاني من الهند..

ايران لاتريد ان تكون هناك هوة بينها وبين الدول الاسلامية

ايران لاتريد ان تكون هناك هوة بينها وبين الدول الاسلامية
الخميس ١٥ فبراير ٢٠١٨ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الايراني حسن روحاني أمام حشد من علماء حيدرآباد وجنوبي الهند إن البلدين لهما علاقات تاريخية وثقافية ارقى من العلاقات الاقتصادية والسياسية ونتطلع إلى علاقات حميمة وأقرب بين الشعبين الايراني والهندي على مختلف المستويات مشددا أن إيران لا تريد ان تكون هناك هوة بينها وبين الدول الاسلامية.

العالم - إيران

وأضاف الرئيس روحاني الذي يزور الهند في زيارة رسمية على رأس وفد سياسي واقتصادي أن الدول الصناعية شكلت علاقة غير عادلة وغيرمنصفة مع الشعوب الاخرى للحصول على المواد الخام وبيع منتجاتها مشددا أن العالم الغربي شغلنا ببعضنا البعض وبالاختلافات التي خلقها بيننا.

ونوه روحاني أن الغرب اليوم اوجد هوة بين المسلمين وحرض مجموعات باسم الاسلام والجهاد تحت عنوان التكفيريين.

وأشار الرئيس الإيراني أن جذور الحرب تعود الى الظلم وتبدأ مع دفاع الشعوب المظلومة عن حقوقها منوها أنه ليس امام المسلمين الا الوحدة ومضاعفة الجهود.

شدد روحاني على أن طريق الحل لمشاكل المنطقة ليس عسكريا وانما سياسي وأضاف: ان العالم الغربي شغل المسلمين ببعضهم البعض وبالاختلافات التي اختلقها بينهم مشيرا إلى أن إيران كانت خلال السنوات الماضية الى جانب شعوب المنطقة وسعت الى ان الحد من الحروب والعنف.

وصرح الرئيس روحاني: لا نريد ان تكون هناك هوة بيننا وبين الدول الاسلامية في المنطقة وشعوبها مشددا أنه هناك مسؤولية كبرى تقع اليوم على عاتق علماء الامة ونخبها.

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