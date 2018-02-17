البث المباشر
هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب جنوب المكسيك
مراسل العالم: ضحايا من المدنيين إثر غارات لطيران العدوان السعودي على جسر وادي مور الرابط بين محافظتي حجة وعمران
الهلال الاحمر الفلسطيني: ٥ إصابات بالرصاص المطاطي، و٤٠ اختناقا بالغاز خلال المواجهات في اريحا
وسائل إعلام أمريكية: أنباء عن إطلاق نار داخل جامعة في واشنطن
اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال على المعبر الشمالي لمدينه قلقيلية
مراسلة العالم نقلا عن مدير مشفى عفرين:6حالات اختناق نتيجة استهداف الجيش التركي قرية ارندة بمنطقة عفرين بغازات سامة
مراسلة العالم نقلا عن مدير مشفى عفرين:وصول عدة مصابين يعانون ضيق التنفس نتيجة استخدام الطيران التركي غازات سامة
مراسلة العالم نقلا عن مدير مشفى عفرين:وصول عدة مصابين يعانون ضيق التنفس نتيجة استخدام العدوان التركي غازات سامة
مراسل العالم: تفجير مقر إدارة أمن مديرية عمد بوادي حضرموت شرقي اليمن بعبوات ناسفة من قبل عناصر جماعة "القاعدة"
ا ف ب: موسكو تصف بـ"السخيف" توجيه واشنطن الاتهام إلى 13 روسيا بالتدخل في الانتخابات

برلماني ايراني يثمن زيارة الرئيس روحاني للهند

برلماني ايراني يثمن زيارة الرئيس روحاني للهند
السبت ١٧ فبراير ٢٠١٨ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

وصف عضو مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الهندية محمد جواد ابطحي زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني للهند بانها ايجابية جدا وتاتي في سياق تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين.

العالم - ايران

وقال أبطحي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء 'ارنا' الجمعة، انه نظراً للرؤية الايجابية للهنود حيال ايران والتواجد الكبير للمسلمين هناك فأنّ زيارة الرئيس الايراني للهند ايجابية للغاية وتعود بالفائدة للطرفين.

واضاف، ان تنمية العلاقات مع الهند بامكانها ان تؤدي الى رفع مستوى العلاقات مع الدول الجارة للهند ايضا والى التعاون في اطار المحيط الهندي.

وأشاد أبطحي بالعلاقات الثقافية والاقتصادية الطيبة بين البلدين منذ القدم، مشيراً الى تمتع ايران بعلاقات طيبة في ما يخص السياسة الخارجية مع كل من باكستان والهند.

وأشار عضو مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الهندية الي رغبة الهنود الكبيرة بشراء السلع الايرانية وإهتمامهم باللغة الفارسية، واضاف، ان هذا البلد الاسيوي المهم اثبت بانه يتخذ نهجا مستقلا في سياساته وكان على الدوام رائدا في مكافحة الارهاب.

وكان الرئيس روحاني قد بدا من حيدر اباد زيارته للهند اول امس الخميس تلبية لدعوة رسمية من الحكومة الهندية وتستمر ثلاثة أيّام من المتوقع خلالها ابرام 15 اتفاقا ومذكرة تفاهم للتعاون التجاري والاقتصادي، كما سيتم إصدار بيان سياسي مشترك في ختام الزيارة.

تجدر الاشارة إلي أنّ الرئيس الايراني شارك يوم امس في مراسم صلاة الجمعة في مسجد 'مكة' بمدينة حيدر آباد وألقي كلمة فيها، كما التقي حشدا من ابناء الجالية الايرانية في الهند.

2

روابط ذات صلة

ظريف : حضور جماهيري حاشد للاستماع إلى خطاب روحاني بالهند

الرئيس روحاني: إيران أكثر الدول تأثيراً في المنطقة

روحاني يزور الآثار التاريخية في مدينة حيدر آباد الهندية

روحاني يشارك في مراسم صلاة الجمعة في حيدر آباد الهندية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الدوما: اميركا تعوم في هيستيريا الكراهية لروسيا

برلماني ايراني يثمن زيارة الرئيس روحاني للهند

زلزال بقوة 7.5 درجة يهز المكسيك ومباني العاصمة تتمايل

ترامب يكرر تأكيده عدم قيام حملته باي نشاط غير شرعي

شركة 'لوك اويل' الروسية تتطلع لابرام عقد نفطي مع ايران

فيما تدور مواجهات عنيفة بين عناصرها وقوات النخبة الحضرمية.. القاعدة تفجر مقر إدارة أمن مديرية عمد بوادي حضرموت

بالصور؛مصابون بالسارين التركي في مشفى عفرين

شاهد؛استهداف آلية محملة بالمرتزقة قبالة منفذ الخضراء

اليمن يرحب بتعيين البريطاني مارتن غريفيث مبعوثا امميا

تركيا تستخدم السارين السام بقصفها لقرية تابعة لعفرين

سلسلة غارات للعدوان على حيس وسقوط ضحايا بنهم

قنص 14 مرتزقا في جبهات مأرب والجوف ونهم

تأجيل الرحلات الروسية إلى القاهرة لمدة أسبوع.. والسبب؟!

نشرة بانوراما: "عشرات اصابات الفلسطينيين بجمعة الغضب" و"فشل تركي اميركي بمعالجة الخلافات"

جنوب السودان يرفض اقتراح تعيين أربعة نواب للرئيس

من بين 250 داعشيا مستسلما في ادلب, صورة تكشف عن قاتل 3 جنود سوريين

القضاء الاميركي يتهم 13 روسيا بالتدخل في الانتخابات

مشاهد جديدة عن الحاج عماد مغنية بذكرى الشهداء القادة

اول تعليق من وزير خارجية البحرين على خطاب امير قطر بمؤتمر ميونيخ

500 عائلة تعود للرقة, فما حال المدينة؟

الأکثر مشاهدة