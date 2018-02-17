فيديو وصور.. الرئيس الهندي في استقبال الرئيس روحاني

العالم ـ إيران

وأُطلقت 21 طلقة من المدفعية، على شرف استقبال الرئيس روحاني الذي صاحبته فرقة من الفرسان خلال دخوله من بوابة القصر الجمهوري.

وكان في استقبال روحاني إلى جانب الرئيس الهندي، رئيس وزراء الأخير، ناريندا مودي، والتقط الثلاثة صورا تذكارية، قبل أن يعزف النشيد الوطني للبلدين.

وأكد روحاني المراسم أنه: لو تمكنا في هذه الجولة من الارتقاء بالعلاقات التي كان قد صاغها أجدادنا بين إيران والهند فإننا قد حققنا إنجازاً كبيرا.

ووصل الرئيس الايراني حسن روحاني مساء أمس الجمعة إلى العاصمة الهندية نيودلهي قادماً من مدينة حيدرآباد.

كما زار الرئيس روحاني والوفد المرافق له ضريح مهاتما غاندي ووضع إكليلا من الزهور تحية للزعيم الهندي الراحل.

يذكر أن الرئيس روحاني كان قد وصل إلى مدينة حيدر آباد يوم الخميس الماضي في زيارة إلى الهند تستغرق 3 أيام تلبية لدعوة من رئيس وزراء الهند نارندرا مودي، ويرافقه في هذه الزيارة عدد من أعضاء الحكومة من ضمنهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف ومجموعة من الناشطين الاقتصاديين من القطاع الخاص.

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