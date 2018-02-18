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خلال لقاءه مع الرئيس الإيراني؛

مودي: الهند عازمة على تطوير العلاقات الشاملة مع ايران

مودي: الهند عازمة على تطوير العلاقات الشاملة مع ايران
السبت ١٧ فبراير ٢٠١٨ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس وزراء الهند "نارندرا دامورداس مودي" عزم بلاده على تطوير العلاقات الشاملة مع إيران، معتبرا مسيرة نمو العلاقات بين الهند وايران بانها مرضية، لافتا الى ضرورة استثمار الطاقات الواسعة المتاحة في مسيرة تنمية العلاقات.

العالم - إيران

وخلال لقائه الرئيس الايراني حسن روحاني في نيودلهي اليوم السبت، قال مودي، انه ومع ازالة الكثير من العقبات القائمة في طريق تنمية التعاون الاقتصادي بين الهند وايران فقد اثمرت غالبية الاستثمارات الثنائية وعجلت في مسيرة نمو العلاقات بين الجانبين.

واعلن استعداد الهند للتعاون طويل الامد مع ايران في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك واضاف، ان الشركات الهندية على استعداد لتنمية استثماراتها في مجال التعاون المشترك ومن ضمنه النفط والغاز.

واشار رئيس وزراء الهند كذلك الى الاهمية والمكانة الخاصة لميناء جابهار لتنمية التعاون الاقليمي واكد بان جابهار يمكنها ان تغير لعبة العلاقات التجارية في المنطقة والعالم مشيرا الى  تصدير المنتوجات ومن ضمنها القمح عن طريق جابهار الى افغانستان.

واقترح مودي بان يتم في القريب العاجل عقد ندوة بحضور مندوبين عن دول المنطقة ومنها روسيا ودول اوراسيا في جابهار.

واعتبر رئيس وزراء الهند انتشار الارهاب بانه يبعث على القلق لدى جميع دول المنطقة ومنها الهند وقال ان بلاده على استعداد للتعاون مع ايران في مكافحة الارهاب.
 

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