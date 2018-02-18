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السويد تمنح الجنسية لإيراني متهما بالتجسس لـ "اسرائيل"

السويد تمنح الجنسية لإيراني متهما بالتجسس لـ
السبت ١٧ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

اعلنت الحكومة السويدية انها منحت الجنسية لـ "احمد رضا جلالي" المتهم بالتجسس في ايران لصالح الكيان الاسرائيلي.

العالم - إيران

وذكر الموقع الالكتروني للاذاعة السويدية، ان الحكومة السويدية اعلنت في وقت سابق انها تتابع قضية جلالي، لكن بما انه لا يحمل الجنسية السويدية ولديه فقط تصريح باقامة دائمة، فانها واجهت تحديات وتعقيدات في هذه المتابعة.

واضافت: لهذا السبب فان دائرة الهجرة السويدية اعلنت لوسائل الاعلام ان جلالي تسلم رسميا الجنسية السويدية، ومن الآن فصاعدا فانه يعتبر مواطنا في هذا البلد.

يذكر ان جلالي الذي كان يعمل باحثا في السويد، اعتقل العام الماضي بتهمة الارتباط مع اجهزة التجسس الاجنبية ومن بينها الموساد وتزويدهم بمعلومات سرية حول البرنامج النووي الايراني.

واحدى التهم التي ادين بها جلالي هي تقديمه معلومات الى ضباط الموساد حول عناوين ثلاثين شخصا من بينهم اشخاص يعملون في مشاريع الابحاث العسكرية والنووية ومن بينهم الشهيدان مجيد شهرياري ومسعود علي محمدي.
 

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