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رئيسي : جبهة المقاومة لاتقتصر على لبنان فقط

رئيسي : جبهة المقاومة لاتقتصر على لبنان فقط
الإثنين ١٩ فبراير ٢٠١٨ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

اكد متولي العتبة الرضوية المقدسة "سيد ابراهيم رئيسي" ان جبهة المقاومة لا تقتصر على لبنان فقط، بل انها امتدت الى مختلف انحاء العالم الاسلامي بفضل الثورة الاسلامية.

وقال حجة الاسلام سيد ابراهيم رئيسي خلال لقائه مساء الاحد اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس ومجموعة من عوائل الشهداء المدافعين عن العتبات المقدسة: ان جبهة المقاومة حققت انتصارات عديدة في محاربة الارهابيين التكفيريين، لكن مازلنا في منتصف الطريق، ولازال هناك سعي لفتح الافكار ومكافحة الانحرافات والشبهات العقائدية بسلاح العقل والعاطفة.

واضاف: ببركة الثورة الاسلامية، فان روح الثقة بالنفس والدفاع عن المظلوم انتشرت في الامة الاسلامية، وان الحدود الجغرافية لن تشكل عائقا امام نصرة المسلمين، وانما المعيار هو "كونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا".

واوضح متولي العتبة الرضوية المقدسة، ان جبهة المقاومة لا تقتصر على لبنان فحسب وانما بفضل الثورة الاسلامية تشكلت الجبهة الدولية للمقاومة في اقصى مناطق العالم الاسلامي.

وتابع رئيسي قائلا: ان توضيح جذور التيار التكفيري والخدمة العظيمة التي قدمتها جبهة المقاومة للبشرية بدحر الارهابيين، يعد أمرا ضروريا، وفي هذا المجال فاننا بحاجة للاستفادة من لغة الفن وانتاج البرامج الوثائقية والروائية.

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