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بالفيديو... بغداد وطهران توقعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري

الإثنين ١٩ فبراير ٢٠١٨ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

بحث مستشار قائد الثورة الاسلامية في ايران علي اكبر ولايتي في بغداد مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم العلاقات الثنائية، واستعرضا القضايا ذات الاهتمام المشترك، واخر التطورات في المنطقة.

العالم - خاص بالعالم 

والتقى ولايتي ايضا نائب الرئيس العراقي نوري المالكي ومسؤولين اخرين. 

واستقبل الامين العام لوزارة الدفاع العراقية، معاون وزيرِ الدفاعِ الإيراني حجت الله قريشي والوفد المرافق، ووقع الطرفان مذكرة تفاهم للتعاون الدفاعي والعسكري للاستفادة من خبرات البلدين وتطويرها. وتم التباحث في الجوانب العسكرية والدفاعية بين البلدين. وأكد الوفد الإيراني جهوزية طهران لتقديم المساعدة العسكرية لبغداد في مجال الأسلحة والاعتدة والدروع والمدفعية. كما اتفق الطرفان على تشكيل لجان فرعية اختصاصية لكل صنف لدراسة تلك العروض لإقرارها واختيار المناسب منها.

كما استقبل نائب الرئيس العراقي نوري المالكي ولايتي، وتناول اللقاء بحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات. وأشاد المالكي بمواقف ايران الداعمة للعراق. كما التقى ولايتي وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري. وشددَ الجانبان على أهمية تضافرِ الجهود لتعزيز أمن المنطقة. 

والتقى ولايتي رئيس المجلس الاعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي، واتفق الجانبان على رفض اي تواجد عسكري اميركي في المنطقة.

التفاصيل في الفيديو المرفق....

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