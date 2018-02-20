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العميد شريف: الظروف الجوية صعّبت مهمة البحث عن حطام الطائرة المنكوبة

العميد شريف: الظروف الجوية صعّبت مهمة البحث عن حطام الطائرة المنكوبة
الثلاثاء ٢٠ فبراير ٢٠١٨ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية العميد رمضان شريف ان الطائرات المسيرة التابعة للحرس تشارك في عملية البحث عن حطام الطائرة المنكوبة ATR ، معتبرا سوء الاحوال الجوية بانه صعّب المهمة.

العالم - ايران

وقال العميد رمضان شريف في تصريح له حول عملية البحث عن الطائرة المنكوبة في سلسلة جبال "دنا": ان قوات مغاوير القوة البرية للحرس الثوري وفرق الاغاثة التابعة للحرس الثوري والتعبئة الى جانب كوادر باقي المنظمات ومراكز الاغاثة بمحافظة كهكيلوية وبوير احمد، شرعت بعد وقوع الحادث بعمليات البحث عن مكان سقوط الطائرة.

واضاف: ان عمليات البحث مستمرة بالتنسيق والمشاركة من قبل جميع الاجهزة ولكن لا يوجد لغاية الان نبأ موثق حول العثور على مكان سقوط الطائرة بدقة.

واشار العميد شريف الى ان قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري اصدر الاوامر بتفعيل محطة الطائرات المسيرة في المنطقة، مضيفا: ان سوء الاحوال الجوية ووعورة المنطقة اديا الى صعوبة مهام الفرق الميدانية والمروحيات والطائرات المسيرة في عملية البحث عن المكان الدقيق لسقوط الطائرة وحطامها.

يذكر ان طائرة من طراز 'أي تي آر -72' تابعة لشركة "آسمان" للطيران الايرانية والتي كانت تقل 66 راكبا في رحلة لها من طهران الي مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب) قد سقطت صباح الاحد في مرتفعات منطقة سميرم الواقعة جنوب محافظة اصفهان. 

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