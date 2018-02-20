مغاوير الجيش الايراني يقتربون من مكان تحطم الطائرة ATR

العالم - ايران

واوضح بان القوة البرية مزودة بالاجهزة اللازمة لنقل جثامين الضحايا على الثلوج ولو اقتضى الامر فاننا سنقوم بعمليات الاخلاء جوا ولكن سوء الاحوال الجوية تعرقل عملية هبوط المروحيات في المنطقة الا اذا اعتمدنا على القوات المحمولة جوا.

واعرب حيدري عن امله في ان يتم الوصول الى مكان جثامين الضحايا على وجه السرعة وفي حال العثور على جثامين الضحايا فاننا سنبدا عمليات الاخلاء فورا.

من جهة اخرى اعلن مدير عام مكتب عمليات الملاحة الجوية لمنظمة الطيران محمد سعيد شرفي عن ايفاد فريق من القبعات الخضر للجيش لتحديد افضل المسارات للوصول الى مكان حطام الطائرة ATR وفي المرحلة الثانية تم ارسال فريقين من متسلقي الجبال الى المنطقة ليتوصلوا الى افضل الطرق لنقل الجثامين واجزاء الطائرة.

وقال محمدسعید شرفي في تصريح لفارس ان حطام الطائرة عثر عليها في مرتفعات "نقل" في منطقة جبل "دنا".

وافاد بان الطائرة تحطمت في جزء وعر وخطر للغاية من جبل دنا وعلى ارتفاع 4 الاف قدم وان اخلاء الجثامين والصندوق الاسود للطائرة صعب جدا.

واوضح شرفي بانه لامجال لهبوط المروحيات في مكان الحادث ومن هنا فعلى قوات المغاوير الاعتماد على سلالم المروحيات للوصول الى الجثامين وحطام الطائرة.

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