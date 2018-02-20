خبراء فرنسيون يصلون طهران للمشاركة بدراسة اسباب تحطم طائرة الركاب

العالم - ايران

واضاف عابدزاده في حديث متلفز انه تمت دعوة خبراء من شركة "أي تي آر" ومنظمة الطيران المدني الفرنسية التي تشرف على صناعة هذه الطائرات لزيارة طهران لدراسة اسباب تحطم طائرة الركاب الايرانية في اقرب فرصة ممكنة.

وفيما اشار الى تحديد مكان سقوط الطائرة اكد ان الجهود مازالت مستمرة للوصول الى هذا المكان، معلنا بذلك ان التعرف على اسباب وقوع هذا الحادث يحظى ببالغ الاهمية وهذا رهن بالعثور على اجزاء الطائرة المنكوبة.

يذكر ان طائرة من طراز "أي تي آر -72" تابعة لشركة "آسمان" للطيران الايرانية والتي كانت تقل 65 شخصا (59 راكبا و 6 افراد الطاقم) في رحلة لها من طهران الى مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب) قد سقطت صباح الاحد في مرتفعات منطقة بادنا التابعة لسميرم والواقعة جنوب محافظة اصفهان.

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