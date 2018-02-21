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إنشاء مخيم لكوادر الإغاثة والإنقاذ في منطقة سقوط الطائرة

إنشاء مخيم لكوادر الإغاثة والإنقاذ في منطقة سقوط الطائرة
الثلاثاء ٢٠ فبراير ٢٠١٨ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب قائد حرس الثورة الاسلامية في محافظة اصفهان (وسط ايران)، اليوم الثلاثاء، إنشاء مخيم لكوادر الإغاثة والإنقاذ في منطقة سقوط طائرة الركاب الايرانية المنكوبة.

العالم - ايران 

وقال العميد مجتبى فدا، نظرا لتحسن الاجواء الجوية خلال نهار اليوم، فقد تم انجاز عمليات تحديد الإحداثيات الجغرافية لمنطقة السقوط والتعرف على حطام الطائرة وجثث الركاب، ومن الآن فما بعد فإن مسؤوليتنا انخفضت في هذا المجال.

وأضاف: ستواصل قوات الجيش وكوادر الهلال الاحمر وعدد من الأدلّاء المحليين، العمليات بعد الآن، حيث وصلت هذه الفرق الى القمة قريبا من حطام الطائرة وجثث الضحايا.

ولفت العميد فدا الى انشاء مخيم في منطقة سقوط الطائرة، وقال: نظرا لسوء الاحوال الجوية خلال الايام القادمة والارتفاع الكبير، فإن عمليات نقل الجثامين ستستغرق فترة من الزمن، ويبدو انها قد تستمر اكثر من 3 أو 4 أيام.

الجدير بالذكر ان طائرة من طراز ATR72 تابعة لشركة "آسمان" الايرانية انطلقت في الساعة 8 صباح أمس الأول الاحد (بالتوقيت المحلي) من طهران متوجهة الى ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبويراحمد (غرب ايران)، وعلى متنها 60 راكبا و6 هم أفراد الطاقم، وبعد 50 دقيقة، وبعد طلب الطيار الاذن بخفض الارتفاع على بعد 15 ميلا من مطار ياسوج، انقطع الاتصال واختفت من صفحة الرادار. وفي تلك اللحظة كانت الطائرة تحلق فوق سفوح جبال "دنا" ضمن سلسلة جبال زاغروس، على مسافة 14 ميلا من ياسوج.

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