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روحاني: الحكومة تدعم حراس أمن البلاد بكل ما لديها من القوة

روحاني: الحكومة تدعم حراس أمن البلاد بكل ما لديها من القوة
الأربعاء ٢١ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

أشاد رئيس الجمهورية حسن روحاني بالإدارة القويمة لقوات الأمن الداخلي وسيطرتهم المقتدرة علي الأحداث الأخيرة في شارع باسداران بطهران مؤكدا، ان الحكومة وبكل ما لديها من القوة تدعم حراس أمن البلاد.

العالم - ايران

وأعرب روحاني اليوم الأربعاء عبر إتصال هاتفي له مع قائد قوى الأمن الداخلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء حسين أشتري عن تعازيه بإستشهاد عدد من عناصر قوات الأمن المضحين والخدومين للأمن الداخلي جراء الإضطرابات والأحداث الأخيرة، مشيدا بالإدارة القويمة والمقتدرة لكافة القوات العملياتية خاصة قوى الأمن الداخلي مؤكدا، أن الحكومة بكل ما لديها من القوة تدعم حراس أمن البلاد.

كما أعرب روحاني خلال هذا الإتصال الهاتفي عن مواساته للأسر الكريمة لهؤلاء الشهداء الذين راحوا ضحية جراء أعمال الشغب الأخيرة مشددا، ان التصرفات العنيفة والإهانة بالشرطة وتقويض مكانة هذه القوات التي تعمل على حراسة النظم والأمن في المجتمع بدرت من أي جماعة كائنة من كانت، لا تطاق أبدا.

كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة التصدي بصرامة للمتمردين والخارجين عن القانون والمخلين بالنظم العام وإيلاء الإهتمام للأسر الكريمة لهؤلاء الشهداء.

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