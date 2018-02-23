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مندوب إيران: الوكالة الذریة اكدت التزام طهران بالاتفاق النووي للمرة العاشرة

مندوب إيران: الوكالة الذریة اكدت التزام طهران بالاتفاق النووي للمرة العاشرة
الجمعة ٢٣ فبراير ٢٠١٨ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

صرح ممثل ایران الدائم لدى الوكالة الدولیة للطاقة الذریة رضا نجفي ان التقریر الجدید للوكالة یؤكد مرة اخرى بان انشطة ایران النوویة تتطابق مع الاتفاق النووي بصورة كاملة.

العالم - ايران

وفي تصریح له أمس الخمیس حول التقریر الجدید للوكالة الدولیة للطاقة الذریة قال نجفي: ان هذا التقریر هو العاشر للوكالة منذ ابرام الاتفاق النووی والتقریر الفصلی التاسع الى مجلس حكام الوكالة للتحقق من الالتزام بالاتفاق النووي وقد اكد (التقریر) من جدید ان انشطة ایران النوویة تتطابق مع الاتفاق النووي بصورة كاملة.

واضاف سفیر ومندوب ایران الدائم لدى الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، ان تقریر الوكالة اكد التزام الجمهوریة الإسلامیة الایرانیة بعدم تجاوز القیود على مخزوناتها من الیورانیوم منخفض التخصیب والماء الثقیل كما انها لم تخصب الیورانیوم لمستوى نقاء یتجاوز 3.67 في المئة مثلما ینص الاتفاق كما انها لم تغیر عدد اجهزة الطرد المركزي .

وتابع، ان من ضمن الأمور التي اشار الیها التقریر؛ استمرار الانشطة النوویة الایرانیة سواء استمرار التخصیب بنسبة 3.67 بالمائة في اطار 30 سلسلة و5060 جهازا للطرد المركزي من الجیل الاول في صالة بموقع نطنز، استمرار وجود 6 سلاسل من أجهزة الطرد المركزي 'آي آر 1' (1020 جهازا) في صالة بموقع فردو وهي جاهزة للعمل تماما وعدد اخر من اجهزة الطرد المركزي الموجودة بصورة منفصلة في هذا الموقع للاستفادة منها لاغراض الابحاث والتنمیة لانتاج النظائر المستقرة، استمرار انجاز انشطة الابحاث والتنمیة باجهزة طرد مركزي متطورة وجیل جدید (وفقا للبندین 32 و 42 للملحق الاول للاتفاق النووي اي مواصلة العمل باجهزة الطرد المركزي 'آي آر 8' و'آي آر 7' و'آي آر 6 اس' و'آی آر 6' و'آی آر 5' و'آی آر 4' و'آي آر 2 ام') وكذلك مواصلة انتاج قطع اجهزة الطرد المركزي للجیل الجدید بفایبر الكربون، مواصلة انتاج الماء الثقیل في مصنع انتاج الماء الثقیل في اراك (وصول احتیاطي الماء الثقیل الى 117.9 طن)، مواصلة اتخاذ التمهیدات لتحدیث مفاعل الماء الثقیل للابحاث في خنداب (حیث تتابع بطبیعة الحال مع الاطراف الاخرى)، انشطة مفاعل طهران للابحاث وسائر الاقسام على اساس برنامج ایران طویل الامد.

وافاد نجفي ان تقریر الوكالة اشار الى الرسالة الجدیدة لمنظمة الطاقة الذریة الایرانیة التي قررت الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة على اساسها العمل في مجال محركات الدفع النووي .

واوضح بان نص التقریر هو على غرار التقاریر السابقة وان التغییرات التي فیه تشتمل على ادراج التطورات الفنیة ومنها ارتفاع حجم المخزون من الماء الثقیل وحجم ازدیاد مخزون الیورانیوم المخصب بنسبة 3.67 بالمئة واستبدال بعض اجهزة الطرد المركزي وما شابه ذلك.

واعلن نجفی ان ایران وباقي الدول الاعضاء في الوكالة تتوقع من امانة الوكالة ان تواصل عملها المهني والحیادي علي اساس مواصفات اجراءات الضمان والتحقق من تنفیذ الاتفاق النووي وان تواصل كالسابق عملها في الاشراف على تطبیق البروتوكول الاضافي في ایران مثل باقي الدول الـ 120 الملتزمة بالبروتوكول.

الجدیر بالذكر ان مجلس حكام الوكالة سیعقد اجتماعه الفصلي الشهر القادم لمناقشة مختلف القضایا بما فیها التقریر الاخیر للوكالة.

 

 

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