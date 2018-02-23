خطيب صلاة الجمعة بطهران: موتوا بغيضكم !

العالم - إيران

وفي خطبتي صلاة الجمعة بطهران، أشار آية الله محمد علي موحدي كرماني، الى حادث سقوط طائرة الركاب الايرانية قرب ياسوج (مركز محافظة كهكيلوية وبويراحمد)، ووصفه بأنه مؤلم للغاية، وقدم التعازي والمواساة الى أسر الضحايا، وأشاد فيها روح الإيثار إذ أعلنت انها طلبت وقف استمرار عمليات البحث عن أجساد الضحايا لئلا تتعرض أرواح أعضاء فرق البحث للخطر نظرا لسوء الاحوال الجوية.

كما أدان آية الله موحدي كرماني، أعمال الشغب في شارع باسداران بطهران، والتي عرضت أمن المجتمع والأموال العامة والخاصة للخطر، وأعرب عن شكره وتقديره للتصرف العقلاني الذي أبدته الشرطة وأدائها الجيد في التعامل مع هذه الأعمال.

وطلب خطيب جمعة طهران من القضاء ان يتعامل بحزم وشدة مع المجرمين الذين ارتكبوا أعمال القتل وتسببوا بأضرار كبيرة بأموال المواطنين وعرضوهم للخطر، وصرح: ان الامن ليست قضية بسيطة يمكن التغاضي عنها، معربا عن امله بأن يشهد الشعب إنزال العقوبة الصارمة بحق هؤلاء الخارجين عن القانون.

وقدم موحدي كرماني شكره لمختلف الاجهزة التي بذلت العون الى المتضررين والمنكوبين بزلزال كرمانشاه، ومع ذلك أكد أنهم مازالوا بحاجة الى مزيد من المساعدات، وخاصة انهم يعانون من مشكلات بسبب الامطار، داعيا الى تخصيص ميزانية اكبر لهؤلاء من اجل توفير السكن المناسب لهم.

وفي جانب من خطبته، قال آية الله موحدي كرماني ان اميركا والصهاينة والسعودية بصدد إطلاق إجماع إقليمي ودولي ضد ايران، مضيفا: انهم غافلون عن أن ايران الاسلامية تحمل النور الإلهي، وهذا النور لا يمكن إطفاؤه.

ووصف الثورة الاسلامية بأنها تجسد واحدا من مصاديق الكلمة الطيبة، والتي ترسخت جذورها في أعماق الأرض، وارتفعت أغصانها الى عنان السماء، وتؤتي ثمارها كل حين، في إشارة الى ما جاء في القرآن الكريم: (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ * تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) (سورة ابراهيم / 24 - 25.

وقال مخاطبا أميركا وحلفاءها: "موتوا بغيضكم".

وفي الخطبة الاولى أكد موحدي كرماني على ضرورة مراعاة التقوى ونظم الامر، وأشار الى آيات من سورة التكاثر، مبينا اننا سنتعرض للمساءلة عن النعم يوم القيامة.. ولذلك فإن قضاء العمر بالبطالة يعد ذنبا، إذ سيسأل العبد يوم القيامة عن عمره فيمَ أفناه، هل قضاه بذكر الله وطاعته ام كان عبدا للشيطان؟

وشدد على ان الغفلة عن الفقراء والمحتاجين تعد واحدا من الخطوط الحمراء التي أكد عليها الدين.

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