اوروبا ترغب بمواصلة التعاون الاقتصادي مع ايران

العالم - إيران

وقال شرف بافي في تصريحها ان هذه الزيادة المتوقعة في الرحلات الجوية وبهذه السرعة، منقطعة النظير وتشير الى الاستثمار في مجال الرحلات الجوية في ايران.

وتابعت قائلة، ان جميع الاعضاء في مؤتمر 'يوروماني' اجمعوا حول مسالة عدم تأثير قرارات الرئيس الامريكي دونالد ترامب وتهديداته ضد ايران على التعاون بين ايران واوروبا واضافت ان انسحاب امريكا من خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) لا يعني بالضرورة خروج اوروبا من الاتفاق وهذا مؤشر على دعمها للاتفاق النووي ورغبتها في مواصلة التعاون مع ايران.

وفيما اعربت عن ارتياحها لتسيير رحلتين الى باريس بواسطة طائرات شركة 'ايران اير'، اكدت على ضرورة تسيير رحلات مباشرة بين طهران ومدينة تولوز الفرنسية.

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