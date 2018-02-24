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المديرة العامة لشركة الخطوط الجوية الايرانية:

اوروبا ترغب بمواصلة التعاون الاقتصادي مع ايران

اوروبا ترغب بمواصلة التعاون الاقتصادي مع ايران
الجمعة ٢٣ فبراير ٢٠١٨ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

صرحت المديرة العامة لشركة الخطوط الجوية الايرانية 'ايران اير' فرزانه شرف بافي ان اوروبا ترغب في مواصلة التعاون الاقتصادي مع ايران، واعتبرت الزيادة المتوقعة لعدد الرحلات الجوية الايرانية بنسبة اربعة أضعاف من العام 2016 حتي 2025 مؤشرا على الاستثمار الخارجي في هذا المجال.

العالم - إيران

وقال شرف بافي في تصريحها ان هذه الزيادة المتوقعة في الرحلات الجوية وبهذه السرعة، منقطعة النظير وتشير الى الاستثمار في مجال الرحلات الجوية في ايران.

وتابعت قائلة، ان جميع الاعضاء في مؤتمر 'يوروماني' اجمعوا حول مسالة عدم تأثير قرارات الرئيس الامريكي دونالد ترامب وتهديداته ضد ايران على التعاون بين ايران واوروبا واضافت ان انسحاب امريكا من خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) لا يعني بالضرورة خروج اوروبا من الاتفاق وهذا مؤشر على دعمها للاتفاق النووي ورغبتها في مواصلة التعاون مع ايران.

وفيما اعربت عن ارتياحها لتسيير رحلتين الى باريس بواسطة طائرات شركة 'ايران اير'، اكدت على ضرورة تسيير رحلات مباشرة بين طهران ومدينة تولوز الفرنسية.

 

 

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