البث المباشر
إطلاق نار أمام مصرف في زيورخ في سويسرا
الصحة الفلسطينية: حصيلة اولية لاحداث شرق قطاع غزة حتى اللحظة 10 اصابات بجراح متوسطة جميعها في القدم
طعن جندي إسرائيلي في معتقل "أوهلي كيدار " و نقله الى مستشفى سيروكا فى بئر السبع لتلقى العلاج
اصابة 3 مواطنين بجراح متوسطة في القدن بغزة برصاص الاحتلال ( 1 شرق غزة و 1 شرق جباليا و 1 شرق خان يونس)
الهلال الاحمر الفلسطيني : ١٨ إصابة حتى اللحظة خلال المواجهات في الضفة المحتلة، بينها إصابة بالرصاص الحي، و٧ بالرصاص المطاطي، و١٠ اختناقا بالغاز
استهداف تجمعات للجنود السعوديين في قرية حامضة بجيزان بقذائف المدفعية
العملية الهجومية استهدفت قوات العدوان في مأرب بسلاح الجو المسير وصلية من الصواريخ الباليستية
القوات اليمنية المشتركة المشتركة تستهدف مبنى القيادة الإماراتية في مارب
إصابة طفل فلسطيني بالرصاص الحي خلال المواجهات مع الاحتلال في قرية الجانية غرب رام الله
مصادر فلسطينية: اندلاع حريق ضخم في السوق المركزي في بيتا بعد استهداف الاحتلال له بالقنابل

وقف تحليق طائرات 'أي تي آر 72' لشركة 'آسمان' حتى إشعار آخر

وقف تحليق طائرات 'أي تي آر 72' لشركة 'آسمان' حتى إشعار آخر
الجمعة ٢٣ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

اعلنت منظمة الطيران المدني الايرانية وقف تحليق طائرات 'أي تي آر' التي تعمل لشركة 'آسمان' للطيران حتى إشعار آخر.

العالم - إيران

وافادت العلاقات العامة لمنظمة الطيران المدني الايرانية في بيان اصدرته امس الخميس، ان المنظمة رات ضرورة وقف تحليق طائرات 'أي تي آر72' طراز 200 و 500 بصورة موقتة حتى إشعار آخر، ليتم بعد اجراء الدراسات اللازمة والاطمئنان الى مستوى الامان فيها الاعلان عن استئناف تحليقها.

يذكر ان طائرة 'أي تي آر 72' كانت تقل 66 شخصا (60 راكبا و 6 افراد الطاقم) في رحلة لها صباح الاحد من طهران الى مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد قد اختفت عن صفحة الرادار بعد 55 دقيقة من اقلاعها حيث سقطت في منطقة بادنا الجبلية الشاهقة الواقعة في الحدود الادارية بين محافظتي اصفهان (وسط) وكهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب).

وصباح يوم الثلاثاء تم العثور على حطام الطائرة بعد 48 ساعة من البحث من قبل فرق الاغاثة والانقاذ، حيث تم جمع عدد من الجثث المتناثرة في ظروف جوية صعبة جدا نظرا لوعورة المنطقة الجبلية التي سقطت فيها الطائرة والبالغة ارتفاعها اكثر من 4 آلاف متر والبرودة القارسة التي تتراوح ما بين 20 الى 40 نقطة مئوية تحت الصفر والثلوج البالغ ارتفاعها ما بين متر الى مترين.

ونظرا لسوء الاحوال الجوية توقفت يوم امس الخميس عمليات البحث عن بقية الجثث لتستانف في وقت لاحق بعد تحسن الطقس.

 

 

216

تصنيف :

روابط ذات صلة

تعليق البحث عن ضحايا الطائرة الايرانية المنكوبة بسبب سوء الأحوال الجوية

الجيش الايراني: سنسلم اليوم جثامين ضحايا الطائرة المنكوبة

فرق الاغاثة والانقاذ تواصل عملها لنقل جثامين الطائرة المنكوبة

العثور على جثث 30 من ضحایا الطائرة الایرانیة المنكوبة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الاحتلال يخير المهاجرين بين الترحيل أو السجن

هيومن رايتس ووتش: ميانمار تهدم قرى لمسلمي الروهينغا بعد حملة "تطهير"

دبلوماسي ليبي: هذا هو هدف التدخل الأمريكي في ليبيا

مشاهد قد تراها لأول مرة... الجيش السوري يطلق جحيم نيرانه على مسلحي الغوطة

تركيا: التعاون العسكري مع السودان ليس سريا ولا يستهدف أحدا

الملك سلمان يلتف على ابنه بالإحتفاء بـ”متعب”و ”ابن طلال” ويطال خطة “الذباب الإلكتروني”

تشييع جثامين 3 شهداء بحرينيين في مدينة قم

بالفيديو... شاهد لحظة استهداف المسلحين لمباراة كرة القدم في دمشق وهذا ما حدث!

هدية السيسي للصهاينة بمناسبة تهويد القدس!

القوة الصاروخية اليمنية تدك قيادة القوات الإماراتية

لأول مرة... شاهد.. مسلحو الغوطة الشرقية يستهدفون دمشق بصورايخ شديدة التفجير

الإيرانية زهراء نعمتي مرشحة لنيل جائزة اليوم العالمي للمرأة

الجبير يستشيط غضبا من قناة الجزيرة: "اتركونا وشأننا" و"نسعى لتسوية سياسية في سوريا"

إجراء انتخابات نيابية في جيبوتي وسط دعوات لمقاطعتها

في الدير الزور... أمريكا تعيد تجنيد "الدواعش".. ماذا يحدث هناك؟! 

المهندس: الشهيد عماد مغنية مدرسة جهادية

شاهد؛ حياة طبيعية في عفرين رغم العمليات والقصف التركي

من صاحب الشركة المصرية التي ستستورد الغاز من "إسرائيل"؟

تخرصات الجبير متواصلة: "إيران الخطر الأوحد والأكبر على المنطقة والعالم"

قم بتناول السبانخ مرة واحدة يومياً و شاهد النتيجة

الأکثر مشاهدة