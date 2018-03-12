التشيكية ليديكا تدخل التاريخ باحرازها ذهبية السنوبورد

رياضة - AFP

وتفوقت ليديكا في المباراة النهائية التي رافقتها اعصاب مشدودة، على الالمانية سيلينا يورغ، في حين اكملت الالمانية الاخرى رامونا هوفماينستر المنصة.

وكانت ليديكا حققت مفاجأة من العيار الثقيل باحرازها ذهبية التعرج السوبر طويل لا سيما بانها تحققت على حساب الاميركية ليندساي فون التي كانت مرشحة فوق العادة لاحراز الذهبية وعلى النمسوية انا فيث حاملة اللقب قبل اربع سنوات في سوتشي.

وكانت ليديكا توجت بطلة للعالم في فئة التعرج المتوازي عام 2015 وبطلة العالم في فئة التعرج الطويل المتوازي عام 2017.

وبدأت ليديكا التزلج عندما كانت في الثانية من عمرها، ثم السنوبورد في الخامسة.



في المقابل، كانت ذهبية السباق المتوازي في الواح التزلج للرجال، من نصيب السويسري نيفين غالماريني علما بانه كان اكتفى بالفضية في سوتشي قبل اربع سنوات.

وتغلب غالماريني في المباراة النهائية على الكوري الجنوبي لي سانغهو، اما الميدالية البرونزية فكانت من نصيب السلوفيني زان كوسير.

