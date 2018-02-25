البث المباشر
مصادر فلسطينية : استشهاد فلسطيني من غزة، وإصابة 2 آخرين، برصاص سلاح بحرية الاحتلال، قرب شاطئ عسقلان
وكالة سانا: قامت إحدى وحدات الجيش العربي السوري المتمركزة في جوبر مساء أمس بتدمير عربة مفخخة حاولت المجموعات الإرهابية إرسالها باتجاه مدينة دمشق حيث تمكن عناصر الوحدة من استهدافها وتدميرها قبل وصولها إلى النقطة وقتل الانتحاري الذي كان يقود العربة.
وكالة سانا : الكرملين: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون وآخر مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل أن قرار وقف الأعمال القتالية في سوريا لا يشمل التنظيمات الإرهابية
مراسل العالم : المجموعات المسلحة تطلق قذيفتيتن صاروخيتين عل منطقة الجورة في دمشق
مراسل العالم : سقوط قذيفتين صاروخيتين في محيط ساحة حي باب توما بدمشق، مصدرهما المجموعات المسلحة
مصادر يمنية: إطلاق صاروخ زلزال- 2 وعدد من قذائف المدفعية على تجمع للجنود السعوديين في رقابة سقام بنجران
مراسلة العالم:إصابة ٣صيادين فلسطينيين بنيران الاحتلال بزعم انحراف مركبهم نحو شاطئ عسقلان وأنباء عن استشهاد أحدهم
التلفزيون السوري:ضبط كميات من السلاح والذخيرة وقاعدة اطلاق صواريخ وأحزمة ناسفة بعضها اسرائيلية الصنع بديرالزور
مراسل العالم: الجيش السوري يحقق تقدما داخل بلدة حوش الضواهرة في غوطة دمشق الشرقية وسط انهيار في صفوف مسلحي النصرة
نائب رئيس وزراء تركيا: قرار الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار 30 يوما في سوريا لن يؤثر على الهجوم التركي بعفرين

اللواء باقري: إيران وسوريا ملتزمتان بالهدنة بريف دمشق

اللواء باقري: إيران وسوريا ملتزمتان بالهدنة بريف دمشق
الأحد ٢٥ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن إيران وسوريا ستلتزمان بقرار مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار مشيرا إلى أن أقسام من ضواحي دمشق التي يسيطر علىها الإرهابيون هي خارج قرار وقف إطلاق النار وستستمر عمليات تطهيرها من الإرهاب.

العالم - ايران

واشار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري في تصريحات له اليوم الاحد على هامش الملتقى الوطني للعلوم وثقافة الدّفاع المقدس، اشار الى قرار وقف إطلاق النار الذي اتّخذه مجلس الأمن لـفترة  30 يوما في ريف دمشق، قائلا: "هذه المرة وكما في السّابق فإن الذين لا يرغبون بعودة الامن والهدوء لسوريا رفعوا علم وقف إطلاق النار ليحموا الإرهابيين عندما رأوا إرادة الجيش والحكومة السّورية لتطهير أطراف دمشق".

وأضاف : "الجيش السّوري يريد تطهير الأراضي السورية من الإرهابيين لكي يؤمن بذلك أمن المواطنين في دمشق؛ لكنّه حتى الآن فقد أُطلقت أكثر من 1200 قذيفة باتجاه دمشق الأمر الذي يهدد أمن وهدوء المواطنين فيها ولهذا فإنه يجب تطهير هذه المناطق من الارهاب".

وتابع : "لقد أصر الغرب وداعمو الإرهابيين على وقف إطلاق النار. وبجهود مشتركة من قبل سوريا والدول الصديقة لها والمعارضين للإرهابيين ومن ضمنهم إيران وروسيا فقد تم تعديل هذا القرار قليلا؛ مضيفا : ستستمر مواجهة الإرهابيين مثل جبهة النصرة. لقد تم الأخذ بعين الاعتبار عددا من الأمور لكي يتمكّن أهالي هذه المناطق من الاستمرار بحياتهم اليومية، لكن الأمر لم يستمر بنحو يتيح فرصة البقاء لجبهة الإرهاب؛ وفي غضون الأشهر المقبلة سيتم تطهير سوريا بالكامل".

وخلص رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية الى القول : "نحن سنلتزم بهذا القرار، وسوريا ستلتزم أيضا؛ بعض المناطق في أطرف دمشق تخضع لسيطرة الرهابيين ولا تخضع لوقف إطلاق النار، عمليات تطهير هذه المناطق من الإرهاب ستستمر".

وفي جانب اخر من كملته قال اللواء باقری، ان القوى الاستكباریة التي استعمرت ونهبت ثروات الشعوب لسنوات مدیدة ترید فرض ثقافتها والمیزات المفضلة لدیها على كافة شعوب العالم.

واضاف، هناك شعوب ایضا تحرص على ترسیخ ثقافتها وقیمها في بلدها وعلى شعبها، وهذا صراع خاصة على الصعید الثقافي. 

واشار الى ان 35 بلدا قدموا الدعم الفكری والتسلیحي لنظام صدام البائد في الحرب المفروضة (1980- 1988) وقال ان العدو كان یسعى من خلال الحرب المفروضة ضد الشعب الایرانی الى (تقسییم البلاد) وایضا ' الاطاحة بنظام الجمهوریة الاسلامیة' . 

وتطرق اللواء باقری الى استغلال القوي الاستكباریة للتطورات السریعة وتأثیرها على حدوث تغییر فی ثقافة الشعوب، وقال : حتى بعض الدول الغربیة تخشى هذا الموضوع بان تتمكن من المحافظة على ثقافتها وقیمها امام القوي الثقافیة للاستكبار العالمی. 

109-4

 

تصنيف :

روابط ذات صلة

اللواء باقري: لن نسمح لمثيري الشغب بتكرار مسرحيات مثل احداث شارع باسداران

اللواء باقري: ايران أربكت النظام العالمي الذي تخطط له أميركا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بالفيديو ..نزوح المئات في كشمير بعد تبادل اطلاق النار بين الهند وباكستان

هذا هو موقف أكراد عفرين من الهدنة في سوريا!

خلال اشهر قليلة.. ثالث قائد جديد للمنطقة الشرقية بسوريا

بالفيديو.. هذا ما خلفه الهجوم الارهابي ضد مركز للحشد الشعبي في كركوك

أنقرة تكشف تفاصيل اعتقال صالح مسلم في براغ

خلاطي للعالم: العراق حر في التعاقد مع اي دولة في التسليح

القضاء العراقي يحكم بإعدام 15 امرأة تركية

سيئول تدعي بأن جارتها الشمالية مستعدة للتفاوض مع واشنطن

داعية تونسي لـ"ابن سلمان": الارهاب وداعش والقاعدة من نتاجكم

اجتماع مرتقب بين ايران وبنما والصين وهونغ كونغ حول حادث الناقلة "سانجي"

الجيش السوري يسيطر على النشابية وتلي فرزات والصالحية في الغوطة الشرقية

لاريجاني: المساس بأمن المواطنين خط احمر

إيلون ماسك يكشف "كلمة السر" للدخول إلى الإنترنت العالمي

الملك السعودي يبعث رسالة مع مبعوثه الخاص إلى لبنان

أهم 5 تسريبات عن هاتف "سامسونغ" الجديد "غالاكسي 9"

قائد قوى الأمن الداخلي: جميع فئات الشعب تستنكر ممارسات مثيري الشغب

المستوطنون يتظاهرون للاسبوع الرابع ضد فساد نتانياهو

السودان يؤكد عودة سفيره إلى القاهرة قريبا

هذه المشاكل الصحية التي قد تتعرض لها إذا نمت وشعرك مبلل

قائد بالحرس: التصدي للدراويش كان بسبب اخلالهم بالامن وليس لعقيدتهم

الأکثر مشاهدة