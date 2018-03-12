مرشح حزب الغد: على المصريين أن يأكلوا رغيفا واحدا في اليوم

العالم - مصر

ورفض، في تصريحات صحافية، وصف الانتخابات الرئاسية بـ"المسرحية"، معتبراً أن من "يردد تلك الجملة ليس لديه فكر ولا حس سياسي".

وأشاد بولاية السيسي الأولى، قائلاً: "ركزت على التنمية والمشروعات القومية الكبيرة وشهدت إنجازات كثيرة، لكن المشكلة أن المواطن لم يشعر بها كمردود مباشر على حياته بسبب التحديات والأسعار، وهذا أمر يجب التأكيد عليه، لأن المواطن هو الهدف".

وأضاف "أولى قراراتي حال فوزي، ستتضمن رفع الأعباء عن المواطنين من غلاء المعيشة، وتضييق الفجوة الاقتصادية بين والرواتب والأسعار، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل للشباب، والتوسع في المدن الجديدة، والتخلص من مشكلات المرور بتخطيط عمراني جديد، وتخصيص الدعم للطبقات الفقيرة، ورفع الدعم عن من يتلقى راتب 5 آلاف جنيه في الشهر وياخد عيش مدعم". وتابع:"لا يجب أن نأكل 5 أرغفة في اليوم كفاية رغيف واحد من أجل صحتنا".