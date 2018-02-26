وزير الخارجية العراقي يصل إلى موسكو لتوقيع اتفاقيات

العالم - العراق

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، أن الوزيرالجعفري، وصل إلى موسكو، لترؤس وفد العراق في اجتماعات الدورة السابعة لأعمال اللجنة المشتركة، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.

وذكرت الخارجية أنه من المؤمل أن تعقد اللجنة عدة اجتماعات بين ممثلي وزارات البلدين، وتختتم أعمالها بتوقيع محضر مشترك وعدد من الاتفاقيات.

تجدر الإشارة إلى أن نائب وزير الطاقة الروسي كيريل مولودتسوف بحث، في وقت سابق، مع المسؤولين العراقيين، مشروع "بدرة" لـ"غازبروم نفط" وآفاق مشاريع نفطية وغازية أخرى.

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