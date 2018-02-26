عشائر العراق تشيد بدعم ايران في طرد داعش

العالم - ايران

وقال جاسم الکناني، في تصريح ادلى به لدى لقائه مستشار قائد الثورة علي اكبر ولايتي اليوم الاثنين، بدور المرجعية الدينية في العراق لاسيما آية الله السيد علي السيستاني في اصدار فتوى الجهاد لمكافحة داعش.

واضاف، ان العشائر العراقية اتخذت ذات الموقف في ثورة عام 1920 حيث تمكن الشعب من طرد داعش من البلاد بدعم الاشقاء الايرانيين.

واثنى على قائد الثورة والشعب والحكومة في ايران على خلفية التعاون ودعم الشعب العراقي في مكافحة داعش.

واشار الى دور العشائر في العراق، موضحا انه عقب اجتياح القوات الاميركية لبلاده ولغاية عامين بعد الاحتلال لم يكن العراق يمتلك دولة مستقلة بل كان العشائر هم الذين يديرون شؤون البلاد ولم تكن اميركا تريد عراقا آمنا ومستقرا لذلك باشرت بتأجيج الفتنة والنعرات الطائفية وخططت لضرب الوحدة بين صفوف العراقيين الا ان الشخصيات البارزة في هذا البلد احبطت المؤامرة.

وحضر، خلال اللقاء، عدد من شيوخ ووجهاء عشائر الموصل وديالى والمحافظات الاخرى وأبدوا وجهات نظرهم حول المستجدات في هذا البلد.

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