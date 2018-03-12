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وفد مصري يلتقي قيادات فلسطينية بغزة لبحث المصالحة

وفد مصري يلتقي قيادات فلسطينية بغزة لبحث المصالحة
الإثنين ٢٦ فبراير ٢٠١٨ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

التقى الوفد الأمني المصري الموجود في قطاع غزة منذ أمس الأحد، عددًا من الوزراء والشخصيات القيادية؛ بهدف إنهاء ملف المصالحة ومراقبة سيرها على كافة الملفات.

العالم - فلسطين

حيث التقى الوفد مع قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، والتقى وزير النقل والمواصلات الفلسطيني؛ لبحث ملف تسليم الجباية، كما التقى الوفد مع وزير الثقافة إيهاب بسيسو ووزير الأشغال العامة مفيد الحساينة.

وبحث الوفد الأمني المصري مع الوزراء والقيادات الذين التقى بهم، آليات تنفيذ المصالحة في كل وزارة على حدة، ولم يغفل الوفد المصري حتى وزارة شؤون المرأة ودورها في تطبيق المصالحة.

ووصل الوفد الأمني المصري إلى غزة، أمس؛ بهدف متابعة تنفيذ اتفاق المصالحة بكافة تفاصيله، ويضم اللواء سامح نبيل المسؤول عن الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات، والقنصل العام المصري في رام الله خالد سامي، والعميد عبدالهادي فرج.

وفي ذات السياق، أكدت حركة حماس، اليوم الإثنين، أنها معنية بنجاح التحركات المصرية لإتمام المصالحة، مشددة على أنها تتعاون بإيجابية، وقدمت اللازم وسهلت كل الطرق.

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع: "نأمل أن تفكك زيارة الوفد الأمني المصري لغزة، المشاكل العالقة في طريق المصالحة، والعمل على دفع عجلة المصالحة للأمام؛ لمواجهة التحديات الراهنة".

وأضاف القانوع في تصريح صحفي: نتمنى من وزراء الحكومة الذين قدموا إلى غزة، أن يقوموا بواجباتهم، وأن يعملوا على حل قضايا الناس، ونقل الوضع الكارثي والإنساني المتفاقم في القطاع إلى جدول أعمال اجتماع الحكومة المقرر غدًا.

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