سفير ايران في لندن: جلسة مجلس الامن بشأن اليمن فشل ذريع لأمريكا

العالم - ايران

وافادت وكالة تسنيم للأنباء ان حميد بعيدي نجاد أشار في تعليق له عبر قناته الخاصة على تلغرام الى ما حدث ليلة امس الاثنين في مجلس الامن، قائلا، "تحول مجلس الأمن يوم امس الى ساحة للخلافات السياسية بشأن ايران بدلاً من السعي للتوصل الى حل شامل لوقف الحرب وممارسة الضغط على السعودية وداعميها لانهاء ارتكاب المجازر بحق الابرياء، اذ لم تعر اميركا لليمن أي اهتمام في القرار الذي كان يتعلق باليمن".

وأضاف، "إن اميركا كانت تتابع ثلاثة اهداف: ان تعلن ان ايران تنتهك العقوبات المفروضة على اليمن وتحت ذريعة الصواريخ ان تضع قرار اليمن وتنفيذ القرار 2231 المرتبط به وقضية الصواريخ الايرانية على جدول اعمال مجلس الامن وفي النهاية ان تمهد لامكانية فرض عقوبات جديدة من قبل مجلس الامن على ايران".

وتابع، ان اميركا لتحقيق اهدافها تلك لم تحظى بدعم جميع الدول الغربية وفي المحصلة غيرت الكثير في نص المشروع ولكن هذه التغييرات لم تكن بالمستوى الذي يزيل مخاوف روسيا لذلك تم استخدام الفيتو ضدها وحدث فشل ذريع لامريكا ولنيكي هيلي تحديداً.