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ظريف يوكد اهمية تعزيز العلاقات بين ايران وكرواتيا

ظريف يوكد اهمية تعزيز العلاقات بين ايران وكرواتيا
الخميس ٠١ مارس ٢٠١٨ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

اعرب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عن امله بتعزيز العلاقات بين ايران وكرواتيا اكثر فاكثر من خلال رفع بعض العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة في هذا المجال.

العالم - ايران 

والتقى وزير الخارجية الايراني اليوم الخميس رئيس مجلس كرواتيا غوردان جاندرو كوويتش في زغرب.

وابلغ ظريف تحيات رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني لنظيره الكرواتي، واصفا العلاقات الثنائية بين ايران وكرواتيا في المجالات السياسية والاقتصادية خاصة التبادل على الصعيد الشعبي بانها جيدة جدا، معربا عن امله بتعزيز العلاقات بين ايران وكرواتيا اكثر فاكثر من خلال رفع بعض العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة.

وبحث الجانبان خلال هذا اللقاء تعزيز العلاقات البرلمانية وزيارة لجنة الصداقة البرلمانية الكرواتية الى ايران وفرص التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والثقافي وتبادلا وجهات النظر بشان اهم القضايا والتطورات الاقليمية والدولية خاصة ضرورة مكافحة الارهاب والتطرف.

من جانبه وصف رئيس مجلس كرواتيا خلال هذا اللقاء العلاقات بين البلدين بانها جيدة جدا، معربا عن ثقته بان زيارة وزير الخارجية الايراني الى كرواتيا تسهم في تعزيز هذه العلاقات.

واكد ان ايران دولة مهمة في علاقاتنا الخارجية واننا مستعدون لتطوير العلاقات في شتى المجالات.

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