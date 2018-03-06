ظريف:على الاتحاد الاوروبي الزام اميركا الوفاء بتعهداتها

العالم - ايران

وكتب ظريف في تغريدة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' مساء الاثنين، لقد قلت لوزير الخارجية الفرنسي اليوم (امس الاثنين) بانه على الاتحاد الاوروبي بدلا عن محاباة اميركا وتكرار مطالبها اللامعقولة، ان تلزمها بالوفاء بتعهداتها.

واضاف، ان الدفاع عن الاتفاق النووي بالكلام فقط لا يكفي خاصة وان اميركا تعد هي نفسها عائقا امام التزام الاتحاد الاوروبي بالاتفاق.

وكان ظريف قد أعلن لدى استقباله الاثنين نظيره الفرنسي جان ايف لودريان، ان الاتفاق النووي يتعرض للتسييس من قبل اميركا مؤكدا ان البرنامج الصاروخي الايراني هو خارج الاتفاق النووي والقرار 2231.

وانتقد ظريف خلال هذا الاستقبال بعض الممارسات والتصريحات الصادرة عن مسؤولين اوروبيين في ما يتعلق بتنفيذ الاتفاق الانووي وتاثرهم بالضغوط الاميركية.

2