البث المباشر
أ ف ب:الصين تدعو الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لبدء حوار "في أسرع وقت"
الشرطة النمساوية تعلن اصابة ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة في هجوم بسكين في العاصمة فيينا وفرار المهاجم
مراسل العالم:مقتل وإصابة عددا من الجنود السعوديين باحراق آليتين كانو على متنها بكمين للقوات اليمنية المشتركة في جيزان
مراسل العالم:6 شهداء بينهم امرأتان و3 أطفال و 4 جرحى إثر غارة لطيران العدوان السعودي على منزل في منطقة شملان بصنعاء
رويترز:جونسون يقول بريطانيا ستسعى لعقد اجتماع بالأمم المتحدة للبحث مع السعودية عن حل سياسي في اليمن
مراسل العالم : مصدر في قيادة شرطة دمشق: إصابات بين المدنيين جراء سقوط 3 قذائف صاروخية على حديقة القشلة في منطقة باب توما بدمشق القديمة
مراسل العالم : سقوط عدة قذائف صاروخية على حي القصاع ومحيط ساحة العباسيين بمدينة دمشق ومدينة جرمانا في ريف دمشق، مصدرها المجموعات المسلحة
مكتب رئيسة وزراءبريطانيا:ماي تتفق مع ولي عهد السعودية على أن الحل السياسي السبيل الوحيد لإنهاء الصراع والمعاناة باليمن
مراسل العالم :الجيش السوري يتابع عملياته في الغوطة الشرقية لدمشق ويصل الى منتصف بلدة بيت سوى بعد مواجهات مع المجموعات الارهابية المنتشرة في المنطقة، وسط حالة من التخبط في صفوف المسلحين وفرارهم من البلدة امام تقدم قوات الجيش.
مجلس الأمن الدولي يعبر عن القلق بشأن الوضع الإنساني في سوريا ويدعو لتطبيق قراره بوقف إطلاق النار

بالفيديو..

قراءة في زيارة ابن سلمان للقاهرة.. حد أدنى من الاتفاق!

الثلاثاء ٠٦ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

اعتبر خبراء عرب ان زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الى مصر لا يمكن ان تحل نقاط الخلاف الاساسية حول اليمن وغيرها من ملفات المنطقة بين القاهرة والرياض، منوهين الى ان التحركات العسكرية في منطقة باب المندب تشكل خطرا على الامن القومي المصري.

العالم - خاص بالعالم

وفي هذا السياق قال اسامة الدليل مسؤول قسم الشؤون الدولية في الاهرام لقناة العالم الاخبارية : السياق الاقتصادي هو الابرز في هذه الزيارة، نظرا الى ان هناك الكثير من نقاط الاختلاف والقضايا الشائكة في العلاقات بين البلدين في عدد من الملفات، معتبرا ان هذه الزيارة تضع الحد الادنى من الاتفاق ما بين القاهرة والرياض.

واشار الى ان القوات المصرية تخوض مواجهة شرسة مع الارهاب في سيناء، وهذا الوضع العسكري لا يسمح حتى بمناقشة ارسال قوات مصرية الى اي مكان خارج حدود الدولة المصرية.

وحذر من ان القادم في المنطقة هو احتقان اكثر واشتعال اكثر، اسرائيل في اللحظة الحاضرة تحضر لمزيد من الهجمات في غزة والتواطؤ على لبنان، مؤكدا اننا في لحظة خطيرة لا تسمح بالمناورة ولا فرض الارادة على الآخر.

الى ذلك قال الاعلامي اليمني طالب الحسني : حتى الان مصر تمتنع عن ارسال قوات الى اليمن لكثير من الاسباب من ضمنها التجربة السيئة في السابق، والرفض الكبير داخل الشارع المصري، وكذلك التجربة السيئة للتحالف، حيث ارسل السودان نحو 10 آلاف جندي الى اليمن ولم يحققوا شيئا للتحالف ولم يتمكنوا من حفظ ارواح الجنود، والعالم اليوم يتحدث عن فشل عسكري في اليمن بكل المقاييس.

واشار الى ان هناك اليوم اكثر من تحرك عربي على منطقة باب المندب مما يهدد الامن القومي العربي وخاصة المصري، ومنها النشاط الاماراتي، مشيرا الى ان مصر تخشى التقلبات السياسية في المنقطة، ومن هم اليوم حلفاء ربما لا يكونوا حلفاء غدا.

واوضح: عندما تسمح مصر بان تكون هناك قاعدة عسكرية اماراتية في جزيرة ميون المشرفة على باب المندب وقريبة منه، وهناك تواجد تركي في جزيرة سواكن السودانية القريبة من باب المندب، وهناك نشاط اسرائيلي كبير جدا في جيبوتي وهو ايضا قريب من باب المندب، وعلى مصر الا تسمح بهذا النشاط.

101

روابط ذات صلة

كيف فسر ابن سلمان "صفقة" شراء أرض مصرية بسيناء؟

نشرة بانوراما: "شهادة الوكالة الذرية لايران" و"اتفاقيات إبن سلمان في مصر"

هذا ما يسعى إليه بن سلمان في جولته الخارجية الأولى

بن سلمان تجنب لقاء الحريري وأجبره على تمديد الزيارة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

برلمان فلوريدا يقر قانونا يجيز للمدرسين حمل سلاح ناري

مصر تستنكر بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان

ضبط أسلحة وذخائر لعصابة "هيلز أنجلز" في بلجيكا

امرأة ثالثة تتهم الباحث طارق رمضان باغتصابها

ناسا.. مركبة جونو الفضائية تسبر أغوار المشترى

إطلاق رحلات الطيران الهندي الى تل أبيب عبر أجواء السعودية

القمة العربية المقبلة تعقد في الرياض

الغاء اكثر من الفي رحلة بسبب عاصفة ثلجية في أميركا

الكشف عن طريقة توصيل الغاز الإسرائيلي إلى مصر وسيناء

روسيا تجدد دعوتها للمجموعات المسلحة بالغوطة للقیام بهذا الامر!

نتائج جولة المباحثات الرسميةبين العبادي ونائب الرئيس الايراني

قواعد المرور لاتراعى في هذا الطريق الخطير!

بالفيديو.. حريق في أحد مستودعات الجيش الإيراني جنوب غربي إيران

زاخاروفا تدلي بتصريحات هامة عن العملية في الغوطة الشرقية!

كثافة الثلوج تتسبب بإلغاء مئات الرحلات في نيويورك

بالصورة... قرار مثير للجدل حول الخدمة العسكرية في سوريا !

استشهاد مصور قناة العالم "يزن كحيل" في ريف حلب الجنوبي

الناتو يجري مناورات عسكرية ضخمة قرب الحدود الروسية

الداخلية العراقية ترفض قرار مصادرة أملاك قائد شرطة سابق

هذه بعض الحقائق الرائعة حول دموع البشر

الأکثر مشاهدة