تأسيس صندوق استثماري مصرى سعودى بـ١٦ مليار دولار

العالم - مصر

وذكر بسام راضى، أن الاتفاقات التي تم التوقيع عليها في مجال الاستثمار تهدف إلى دفع التعاون الثنائي في القطاع التنموي من خلال المشروعات الاستثمارية الضخمة بين البلدين، وتأسيس صندوق استثماري مصرى سعودى بإجمالي مبلغ ١٦ مليار دولار لضخ الاستثمارت السعودية في تلك المشروعات في عدد من محافظات مصر، على أن يتم اختيار المشروعات من خريطة مصر الاستثمارية التي أعدتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتنسيق مع باقى الوزارات والهيئات الحكومية.

وأضاف السفير بسام راضي، أن التعاون بين الدولتين في هذا المجال يهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادى والاستثمارى على المستوي الثنائي بينهما، بما يحقق مصالحهما المشتركة.

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