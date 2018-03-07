بروجردي يعلن استعداد ايران للتفاوض مع السعودية

العالم - إيران

بروجردي الذي يزور موسكو لحضور ملتقى ساراتوف الاقتصادي الروسي تحت عنوان 'مستقبل المناطق؛ تطوير التعاون' أعلن اليوم الاربعاء في مؤتمر صحفي عقده بالسفارة الايرانية في موسكو .

واستنكر بروجردي، عمليات الابادة التي ترتكب ضد الشعب اليمني، والظلم الذي يمارس بحق الشعب البحريني، معربا عن امله بأن تمهد السعودية الاوضاع لارساء السلام المستدام في المنطقة.

واضاف بروجردي، ان الحروب المفروضة على المنطقة، حروب بالأنابة، فرضها الامريكيون على المنطقة بعد هزيمتهم في العراق ولمنع قتل جنودهم.

وصرح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي، ان امريكا تحولت الى تحد أمني في العالم، لانها تستاء وتغضب عندما تشكل مبادرة عفوية لارساء السلام المستدام في اي بقعة بالعالم تعاني من الأزمات.

وأعرب بروجردي عن اعتقاده ان اللغة الوحيدة التي تفهمها اميركا هي لغة القوة، ولهذا السبب نثمن الرئيس بوتين لمواجهته تخرصات الادارة الامريكية، لان هذه السياسة نتابعها نحن الايرانيون في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

