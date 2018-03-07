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الاستخبارات الأمريكية: عقوباتنا لم تؤثر في روسيا حتى الآن

الاستخبارات الأمريكية: عقوباتنا لم تؤثر في روسيا حتى الآن
الأربعاء ٠٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكد مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية دانيال كوتس، أن روسيا قادرة على العيش في ظل العقوبات الغربية عليها حتى الآن، محذرا من أنها ستحاول "إضعاف أمريكا" ونسف وحدة الصف الغربي.

العالم- الاميركيتان

واعتبر كوتس في تقرير أعده لتقييم التهديدات العالمية التي تواجه الولايات المتحدة، أن "روسيا ستواصل العمل على تقويض وحدة الموقف الغربي في موضوع العقوبات ودعم كييف، وقادرة على العيش في ظل العقوبات عند مستواها الحالي".

وأضاف في تقريره لمجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء، أنه من المنتظر العام الجاري "شن روسيا هجمات إلكترونية أكثر وقاحة وضررا"، حيث "ستواصل الاستخبارات الروسية جس نبض البنى التحتية الحرجة للولايات المتحدة وحلفائها، وستستمر في هجماتها على أمريكا والناتو وحلفاء واشنطن، لجمع المعلومات عن السياسة الأمريكية".

وزعم كوتس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال ولايته الرئاسية المقبلة، سينتهج سياسة خارجية "عدوانية وانتهازية"، في محاولة التأثير في التطورات خارج الحدود الروسية.

ورجح التقرير أن تسعى موسكو للتعاون مع واشنطن في ما يخدم مصالحها بالتوازي مع اعتماد "أساليب عدوانية متنوعة" لتعزيز موقعها قوة عظمى وإضعاف الولايات المتحدة ونسف الوحدة العابرة للأطلسي.

ووفقا لكوتس، فأن روسيا ستمضي قدما في تحديث وتطوير واختبار مختلف أنواع الأسلحة النووية خلال العام الحالي.

وتوقع كوتس أن تصدر في غضون هذا الأسبوع قائمة بالعقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا، والتي تحدث عنها في وقت سابق وزير المالية الأمريكي ستيفن منوشين.

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