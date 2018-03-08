بن سلمان يدلي بأول حديث للإعلام الأمريكي على أعتاب زيارته لواشنطن

العالم - السعودية

الحديث المطول أجرته مراسلة برنامج "60 دقيقة" بقناة "CBS" الأمريكية، نورا دونيل، خلال زيارتها للرياض، حيث التقت ولي العهد الذي وصفته بأنه "أحد أقوى الزعماء في الشرق الأوسط".

وذكر تقرير نشره موقع القناة "CBS NEWS"، مساء أمس الأربعاء، "أن السعودية تشهد في الوقت الحالي تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية هائلة، أبرزها حملة تطهير الفساد التي شملت عددا من الأمراء ورجال الأعمال السعوديين، وكذلك القرار التاريخي الذي سمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة"، مؤكداً أن الحديث تطرق أيضاً للعلاقات السعودية الأمريكية وحرب اليمن، وكذلك التوترات مع إيران.

وبحسب التقرير، يعتبر حديث الأمير محمد بن سلمان لبرنامج "60 دقيقة"، هو أول حديث يدلي به مسؤول سعودي لشبكة إعلام أمريكية منذ عام 2005، مؤكدة أنه من المقرر أن يذاع الحديث بالكامل يوم الأحد 18 مارس/أذار، قبل يومين من لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.

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