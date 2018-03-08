البث المباشر
مراسل العالم: استشهاد 5 مواطنين إثر غارة لطيران العدوان بالقرب من سوق دهمش في مديرية زبيد بالحديدة
مراسل العالم: قصف عنيف بقذائف الهاون تتعرض له بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف ادلب الشمالي من ناحية بنش المجاورة التي تتمركز فيها "جبهة النصرة"
مراسل العالم: الحكومة السورية بالتعاون مع الفعاليات الشعبية ووجهاء الغوطة الشرقية لدمشق، تهيء ممراً إنسانياً لإخراج المدنيين من الغوطة الشرقية عبر جسرين – المليحة
مراسلة العالم: الجهات الحكومية تفتح ممر انساني آخر لخروج المدنيين من الغوطة عبر جسرين - المليحة
مراسل العالم: مجموعة العمل المعنية بوقف اطلاق النار في سوريا ستجتع اليوم داخل مقر الامم المتحدة لبحث اخر التطورات الميدانية الخاصة بوقف اطلاق النار وتطبيق القرار 2401
مراسل العالم: إصابة مواطنين اثنين أحدهما امرأة نتيجة استهداف الجماعات المسلحة في الغوطة بـ 3 قذائف مدينة جرمانا ومشفى الشرطة في حرستا
مراسل العالم: الجيش السوري يؤمن خروج عدد من العائلات من بلدة جسرين بالغوطة الشرقية
مراسل العالم: اصابة شخص جراء انفجار قذيفة صاروخية في محيط كشكول - جرمانا
مراسل العالم: المنظمة الأممية تقرر تأجيل إدخال قوافل المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية بسبب الاستهداف الكثيف للمعبر الإنساني من قبل جبهة النصرة
مراسل العالم: إصابة امرأة إثر سقوط 4 قذائف صاروخية على بلدة جباب بريف درعا الشمالي، مصدرها المجموعات المسلحة

بن سلمان يدلي بأول حديث للإعلام الأمريكي على أعتاب زيارته لواشنطن

بن سلمان يدلي بأول حديث للإعلام الأمريكي على أعتاب زيارته لواشنطن
الخميس ٠٨ مارس ٢٠١٨ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

أدلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأول حديث للإعلام الأمريكي، وخصّ قناة "CBS NEWS"، وذلك قبل أيام من زيارته المرتقبة لواشنطن، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

العالم - السعودية

الحديث المطول أجرته مراسلة برنامج "60 دقيقة" بقناة "CBS" الأمريكية، نورا دونيل، خلال زيارتها للرياض، حيث التقت ولي العهد الذي وصفته بأنه "أحد أقوى الزعماء في الشرق الأوسط".

وذكر تقرير نشره موقع القناة "CBS NEWS"، مساء أمس الأربعاء، "أن السعودية تشهد في الوقت الحالي تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية هائلة، أبرزها حملة تطهير الفساد التي شملت عددا من الأمراء ورجال الأعمال السعوديين، وكذلك القرار التاريخي الذي سمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة"، مؤكداً أن الحديث تطرق أيضاً للعلاقات السعودية الأمريكية وحرب اليمن، وكذلك التوترات مع إيران.

وبحسب التقرير، يعتبر حديث الأمير محمد بن سلمان لبرنامج "60 دقيقة"، هو أول حديث يدلي به مسؤول سعودي لشبكة إعلام أمريكية منذ عام 2005، مؤكدة أنه من المقرر أن يذاع الحديث بالكامل يوم الأحد 18 مارس/أذار، قبل يومين من لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.

216

روابط ذات صلة

 الغارديان: ماذا تعكس حفاوة استقبال ابن سلمان في بريطانيا؟

كشف تفاصيل حديث ابن سلمان عن تركيا وقطر والداخل

شاهد؛ دعاية ضخمة.. لندن"تصبح الرياض"بزيارة ابن سلمان

بالفيديو؛البريطانيون يعلنونها حربا ضد بن سلمان في لندن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الجيش السوري وحلفاؤه يحررون مناطق جديدة في الغوطة الشرقية

"مجرم" في صحف بريطانيا وأمير "يسترد الله" في صحف مصر!

وداعا للخطف والسرقة على طريق حلب خناصر

في اليوم العالمي للمرأة… سيدات سوريات يجسدن التضحية والبطولة

سفينة إنزال أمريكية تدخل البحر الأسود..لهذا السبب

شاهد؛ منظمات حقوقية تنتقد من جنيف واقع حقوق الانسان بالسعودية

مدرعات محصنة جدا تخوض معركة الغوطة الشرقية وهذه تفاصيلها

دراسة تكشف عن سن انتاج الدماغ لخلايا الذاكرة ..المعلومة تدهشك!

إلقاء القبض على موظف أمن في بلد عربي لهذا السبب!!

وزير الخارجية الفرنسي ينسحب من الحزب الاشتراكي..والسبب؟

سورية تتجه للحسم, وطرد الاحتلال الأميركي والتركي

حرّاس الدين , تتسلل الى الغوطة!

هكذا يرد قائد الثورة على كلام الغربيين حول تواجد ايران بالمنطقة..

بن سلمان يدلي بأول حديث للإعلام الأمريكي على أعتاب زيارته لواشنطن

امن السلطة الفلسطينية تعتقل 4 أسرى محررين وتستدعي آخر

فرنسا تهدد بالرد إذا ثبت استخدام أسلحة كيماوية بسوريا

تركيا تطالب السويد احتجاز وتسليم صالح مسلم

بمناسبة يوم المرأة العالمي.. الوحدوي: نطالب المنامة الإفراج عن معتقلات الرأي

الخارجية التركية تعلن موعد انتهاء عملية "غصن الزيتون"

سعودية تتحدى المجتمع وتثير جدلا واسعا بسبب مهنتها !!

الأکثر مشاهدة