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شاهد؛ اسبوع التشجير في ايران...ودبلوماسية التقارب عبر احترام البيئة

الخميس ٠٨ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

غرس وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف شجرة بحضور عدد من سفراء الدول الاجنبية في طهران بمناسبة اسبوع التشجير والموارد الطبيعية و اكد في كلمة له ان ما يربط بعضنا ببعض اوسع بكثير مما يمكن ان تخلقه الخلافات واضاف، ان احد اهم العوامل التي تربطنا هو البيئة التي تشكل اليوم تحديا عالميا.

العالم – مراسلون

تلعب البيئة دورا في التقارب بين الامم والشعوب خاصة مع توافر المشتركات الطبيعية بين  هذه الشعوب.. الخارجية الايرانية استثمرت حلول فصل الربيع واسبوع التشجير والموارد الطبيعية ودعت عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية في البلاد لتخاطبهم هذه المرة اخرى ... رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني اكد علي الدور الاساس للشخصية الانسانية في صنع المستقبل، محذرا من تبعات تدهور الوضع البيئي الذي يعاني العالم كله منه، معتبرا ان اي دولة مهما كانت قوية غير قادرة علي حل مشكلة البيئة لوحدها.

انها غرسة المودة و السلام التي زرعها وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف و ممثل منظمة الامم المتحدة في ايران وعدد من رئساء البعثات الدبلوماسية.. في رسالة واضحة تؤكد علي اهمية دور البيئة في العيش في عالم يضم الشعوب و الحضارات و الثقافات المختلفة

تعاني منطقة غرب آسيا من ازمات بيئية علي رأسها ازمة شحة المياه والعواصف الرملية وفي المدن الكبيرة ظاهرة التلوث المناخي وبحسب المراقبين ينبغي العمل الجاد الي جانب التكاتف والتعاضد بين الحكومات والشعوب لحلحلة تلك الازمات.

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