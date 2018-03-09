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الجبوري وجهانغيري يناقشان اهمية التعاون الاقتصادي والاستثماري

الجبوري وجهانغيري يناقشان اهمية التعاون الاقتصادي والاستثماري
الخميس ٠٨ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

ناقش رئيس مجلس النواب العراقی سليم الجبوري، اليوم الخميس، مع النائب الأول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري اهمية التعاون بترسيخ عوامل التنمية الاقتصادية والاستثمارية.

العالم - إيران

وقال مكتب الجبوري في بيان إن 'رئيس مجلس النواب سليم الجبوري استقبل، اليوم الخميس، النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري والوفد المرافق له'، موضحاً أنه 'جرى خلال اللقاء استعراض الاوضاع الامنية والسياسية في المنطقة، وسبل تعزيز السلم المشترك عبر استمرار التعاون بين الدول الاقليمية، والسعي من اجل الحفاظ على المنجزات والانتصارات ضد الارهاب، والتي بذل العراق جهودا كبيرة في تحقيقها وساندته فيها كل الدول الصديقة'.

وأضاف البيان 'كما تمت مناقشة اهمية التعاون في ترسيخ عوامل التنمية الاقتصادية والاستثمارية، ودعم كل الجهود الرامية الى تحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة، والعمل على تحقيق المصالح المشتركة بين الدول على النحو الذي يعزز اواصر الصداقة ويحفظ سيادة جميع البلدان'.

ويزور النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اسحاق جهانغيري العراق على رأس وفد رفيع، في زيارة تستغرق 3 ايام التقى خلالها عددا من كبار المسؤولين العراقيين لغاية الان.

المصدر: وكالة إرنا

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