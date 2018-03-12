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خلال استقباله وزير الخارجية سامح شكري..

رئيس جنوب السودان يتسلم رسالة خطية من نظيره المصري

رئيس جنوب السودان يتسلم رسالة خطية من نظيره المصري
الإثنين ١٢ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

أجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، محادثات مع رئيس جمهورية جنوب السودان، سيلفا كير ميارديت، حول طلبها الانضمام للجامعة العربية ومفاوضات سد النهضة.

العالم - مصر

وأوضحت الخارجية المصرية في بيان صدر على لسان المتحدث باسمها، أحمد أبو زيد، أن شكري التقى سيلفا كير في مستهل زيارته إلى عاصمة جنوب السودان جوبا، حيث تناولت المحادثات "مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كافة المجالات، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وصرح أبو زيد بأن شكري استهل اللقاء بتسليم رسالة خطية من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى سيلفا كير، "ناقلا تحيات وتقدير رئيس الجمهورية للرئيس الجنوب سوداني، والجهود التي يبذلها لتحقيق الاستقرار والتنمية في جنوب السودان، فضلا عن حرص السيسي على دعم الأشقاء في جنوب السودان في كافة المجالات".

وأشار بيان الخارجية المصرية إلى أن اللقاء تطرق إلى تطورات المفاوضات حول سد النهضة والوضع في منطقة القرن الإفريقي بصفة عامة، وكذلك طلب جنوب السودان الانضمام إلى جامعة الدول العربية.

وذكر أن وزير الخارجية المصري ووزير شؤون الرئاسة في حكومة جنوب السودان وقعا في أعقاب اللقاء على مذكرة تفاهم لإنشاء آلية للتشاور السياسي بين البلدين.

وكانت حكومة جنوب السودان قد أعلنت رسميا في وقت سابق أنها تقدمت بطلب الالتحاق بجامعة الدول العربية بصفة مراقب، حتى يتسنى لها مراقبة الأوضاع في المنطقة العربية والمساهمة في مناقشة القضايا الحيوية التي تهم مستقبل البلاد مع العالم العربي.

كما أعربت جنوب السودان عن استعدادها للإسهام في تقدم المفاوضات المتعثرة حول سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان. 

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