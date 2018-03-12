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ظريف يبحث تعزيز التعاون الأمني مع وزير داخلية باكستان

ظريف يبحث تعزيز التعاون الأمني مع وزير داخلية باكستان
الإثنين ١٢ مارس ٢٠١٨ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

التقي وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أمس الاثنين، بوزير الداخلية الباكستاني احسن اقبال وبحث معه في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها تعزيز التعاون الثنائي في مجال الحفاظ على امن الحدود المشتركة.

العالم - ايران

واكد ظريف خلال اللقاء، على تمتين اواصر التعاون في شتى المجالات بين طهران واسلام اباد؛ منوها الى ضرورة تعزيز التعاون القنصلي بين الجانبين والتسريع في اجراءات استصدار تاشيرات الدخول بالنسبة للمؤسسات الايرانية؛ وتقرر اثر ذلك مناقشة القضايا ذات الصلة بواسطة اللجنة القنصلية المشتركة.

من جانبه اشار وزير الداخلية الباكستاني، الى العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين؛ مؤكدا ضرورة تعزيز هذه العلاقات.

ولفت احسن اقبال الى ان ميناءي 'غوادر' (الباكستاني) و'جابهار' (الايراني)، بانهما يكمّلان بعضهما الاخر؛ مبينا ان تطوير هذين الميناءين يسهم في تنمية المنطقة.

كما استعرض الجانبان الايراني والباكستاني، بصورة تفصيلية، القضايا الامنية وضرورة توفير الحماية الامنية للحدود المشتركة؛ واكدا على تعزيز نشاطات اللجنة الامنية المشتركة في هذا الاطار.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بدأ مساء الاحد زيارة رسمية، تستغرق 3 ايام، الى العاصمة الباكستانية اسلام اباد بهدف اجراء محادثات مع كبار المسؤولين، بمن فيهم رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، ورئيس مجلس الشيوخ، وقائد الجيش في هذا البلد. 

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