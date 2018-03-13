بريطانيا قد تحظر بث قناة RT بسبب قضية سكريبال.. وروسيا ترد بقوة

العالم- أوروبا

وأكدت Ofcom أنها وجهت رسالة إلى مؤسسة "تي في - نوفوستي" التي تملك تراخيص بث RT، قالت فيها أنه في حال أثبتت السلطات البريطانية أن "الدولة الروسية سمحت باستخدام غير شرعي للقوة ضد بريطانيا، فستعتبر هذا مناسبا للتأكد إذا كانت المؤسسة تلبي معايير العمل في بريطانيا".

ويتضمن نطاق مسؤولية الهيئة التنظيمية للاتصالات البريطانية مهمة التحقق من أن مالكي تراخيص البث ما زالوا "لائقين ومناسبين" للعمل في بريطانيا.

روسيا تهدد بمنع عمل وسائل الاعلام البريطانية على اراضيها

من جانبها حذرت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الثلاثاء من انه لن يسمح لاي وسيلة اعلام بريطانية من العمل في روسيا في حال اغلاق محطة “روسيا اليوم” في بريطانيا.

وقالت زاخاروفا مساء الثلاثاء “لن تعمل اي وسيلة اعلام بريطانية في روسيا اذا اغلقوا روسيا اليوم”.

كما أعربت شبكة RT عن رفض إي إجراء محتمل ضدها بعد تهديد الهيئة البريطانية لتنظيم الاتصالات Ofcom باتخاذ إجراءات على خلفية قضية تسميم ضابط الاستخبارات السابق سيرغي سكريبال.

وقالت RT، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إن Ofcom تتجاوز اختصاصاتها، إذ تأخذ على عاتقها وظائف الدولة التي لا تناسبها.

وجاء في البيان: "إننا غير موافقين على الموقف الذي اتخذته Ofcom، ومن خلال ربط RT بالمسائل غير المتعلقة بها وإن Ofcom باتت تجمع بين دورها كهيئة تنظيمية للبث وصلاحيات الدولة.

ولا يزال الضابط الروسي السابق سيرغي سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) في وضع صحي حرج في المستشفى بعدما عثر عليهما فاقدي الوعي على مقعد خارج مركز للتسوق في سالزبري (جنوب غرب) في 4 اذار/مارس. وقد تعرضا للتسميم بغاز الاعصاب فيما اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي انه “من المرجح جدا ان تكون روسيا” مسؤولة عن تسميمهما.

وتترأس ماي اجتماعا لمجلس الامن القومي الاربعاء لبحث الرد على الكرملين.

وقال منظم وسائل الاعلام المرئية والمسموعة البريطانية الاثنين انه سينتظر نتائج هذا الاجتماع قبل النظر في حق محطة “روسيا اليوم” في البث في بريطانيا.

المصدر: وكالات

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