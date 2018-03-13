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ايران تشكل مرسي الامن والسلام في الشرق الاوسط

ايران تشكل مرسي الامن والسلام في الشرق الاوسط
الثلاثاء ١٣ مارس ٢٠١٨ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

اكد المتحدث باسم قوات حرس الثورة الاسلامية العميد رمضان شريف ان ايران الاسلامية تشكل اليوم مرسي السلام والامن في منطقة الشرق الاوسط، وان هذا الامر تحقق ببركة دماء الشهداء وبصيرة الشعب وطاعة قائد الثورة الاسلامية وقوة القوات المسلحة.

العالم - ايران

وصرح العميد رمضان شريف في كلمة القاها في مراسم تكريم الشهداء في مدينة دهلران بمحافظة ايلام (جنوب غرب ) ان ايران الاسلامية هي اليوم في ذروة العزة والفخر ببركة دماء الشهداء وجنود الاسلام وان جنودنا هم مستشارون اقوياء للدول الاسلامية ودحروا الاعداء الى الجانب الشعب السوري.

واضاف ان رفاق درب الشهداء لم يسمحوا بان يعتدي التكفيريون على مقدسات الدول الاسلامية واهل البيت (ع) وانهم لم يتمكنوا من انجاز امر ما، حيث ان الاعداء وصلوا الى مرحلة يعلقون آمالهم على جماعات مصطنعة وفاقدة الهوية ورخيصة مثل الدراويش وجماعة الشيرازيين، مؤكدا ان الاعداء لا يستطيعون مواجهة نظام ايران الاسلامية.

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