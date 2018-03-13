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قائد الثورة الاسلامية يعزي برحيل اية الله شاه ابادي

قائد الثورة الاسلامية يعزي برحيل اية الله شاه ابادي
الثلاثاء ١٣ مارس ٢٠١٨ - ١٠:٤٣ بتوقيت غرينتش

صدر عن قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي بيان عزّي فيه برحيل العالم الجليل "اية الله نصر الله شاه ابادي".

العالم - ايران

وبحسب الموقع الاعلامي الرسمي لمكتب قائد الثورة الاسلامية، فقد جاء بيان العزاء لسماحته علي الشكل التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم
"اعزّي ذوي المغفور له اية الله الحاج نصر الله شاه ابادي واسرته المعظمين وكافة محبيه برحيل هذا العالم الجليل؛ سائلا الباري تعالي بعلوّ الدرجات للفقيد الذي كان من التلامذة المقربين للامام الراحل (رض) واحد الموالين الاوفياء للثورة، ومن خدمة الجمهورية الاسلامية".

وتوفي الفقيد اية الله نصر الله شاه ابادي صباح الاثنين عن عمر ناهز الـ 86 عاما.

وولد اية الله شاه ابادي في العام 1931 بمحافظة قم المقدسة وكان ممثلا عن اهالي طهران في مجلس خبراء القيادة، وهو نجل المرحوم اية الله محمد علي شاه ابادي.

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