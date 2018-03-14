زعيم الغالبية الجمهورية يستبعد إلغاء الرسوم على المعادن

العالم - الاميركيتان

وكان زعيم الغالبية الجمهورية، وعلى غرار رئيس مجلس النواب بول راين ونواب جمهوريين، حذّر من أن الرسوم التي أعلنها الرئيس الاميركي الاسبوع الماضي يمكن ان تؤدي الى حرب تجارية. لكن ماكونيل بدا وكأنه يقلّل من أهمية طرح إلغاء الكونغرس لخطوة ترامب.

وقال للصحافيين إن "فكرة توقيع الرئيس قانونا يلغي ما كان قام به تبدو لي في احسن الاحوال بعيدة المنال". وأضاف "اعتقد ان الأمر مستبعد جدا سنتعامل مع هذا الامر تشريعيا".

وأوضح ماكونيل انه لا يزال هناك "قلق كبير" في صفوف الجمهوريين إزاء الرسوم، علما ان الحزب الجمهوري يدعم تقليديا التجارة الحرة.

والاثنين اعلن العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ جيف فليك وهو معارض لترامب انه سيقترح قانونا يلغي الرسوم. وقال فليك أمام مجلس الشيوخ "يمكنكم ان تؤيدوا النمو، ويمكنكم ان تؤيدوا الرسوم"، داعيا زملاءه الى ممارسة دورهم الرقابي بموجب الدستور و"إبطال هذه الرسوم غير المسؤولة".

ومن المؤكد ان قانونا كهذا سيواجَه بفيتو رئاسي.

ويحتاج تخطي الفيتو الرئاسي غالبية الثلثين في مجلسي الشيوخ والنواب، ما يعني ان الغالبية الجمهورية ستكون بحاجة الى دعم المعارضة الديموقراطية.

المصدر: وكالات



