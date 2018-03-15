القبض على كوبى فى كولومبيا بتهمة محاولة قتل دبلوماسيين أمريكيين

العالم . الأميركيتان

وأعلنت الشرطة الإسبانية اليوم الخميس، حسبما نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية - عن مراقبتها لأنشطة المشتبه به على شبكة الإنترنت خلال الفترة الماضية وأنه قد اتضحت توجهاته الراديكالية تدريجياً خلال الأسابيع الأخيرة.

وأشارت "فوكس نيوز" إلى أن المشتبه به زُعم أنه قال فى شهر فبراير الماضى إنه حصل على ترسانة من المتفجرات كان يخطط لتفجيرها فى منطقة بالعاصمة بوجوتا يتردد عليها دبلوماسيون أمريكيون.

وأضافت الشبكة أنه تم إلقاء القبض على المشتبه به يوم الاثنين الماضى فى مدينة بيريرا غربى كولومبيا بعد تنفيذ عملية مشتركة بين السلطات الإسبانية ومكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى "اف بى آي" الأمريكى والشرطة الكولومبية.

يُشار إلى أن السفارة الأمريكية فى كولومبيا لم تصدر حتى الآن بياناً حول هذه القضية.

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