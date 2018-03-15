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بالفيديو...إنهيار جسر للمشاة في فلوريدا

الخميس ١٥ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء الخميس، بانهيار جسر للمشاة في جامعة فلوريدا الدولية بمدينة ميامي، بولاية فلوريدا، مع ورود أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في الحادث.

العالم . الأميركيتان

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، عن المتحدث باسم إدارة شرطة ميامي قوله إن عدد المصابين غير معروف حتى الآن.

وقال المتحدث باسم دورية الطريق السريع في فلوريدا أليخاندرو كاماتشو، إن خمس أو ست سيارات سُحقت تحت الجسر، فيما أفادت وقالت المتحدثة باسم المطافئ في ميامي لشبكة "سي إن إن" إن هناك اصابات متعددة.

ويظهر الفيديو رجال الشرطة وسيارات الإسعاف، التي تعمل على نقل المصابين، الذين ذكرت تقارير السلطات المحلية أن عددهم 6 أشخاص.

جدير بالذكر أن الجسر قد تم تركيبه يوم السبت، ووفقا لبعض المعلومات التي نشرها موقع جامعة فلوريدا FIU حول الجسر، فقد بلغت تكلفة بناءه 14.2 مليون دولار وتم تمويلها كجزء من منحة من وزارة النقل الأمريكية.

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