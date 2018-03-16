البث المباشر
مراسل العالم: قنص جندي سعودي في موقع سهوة وقصف مدفعي يستهدف تجمعات الجيش السعودي في ثيا وقلة حسن بعسير
مراسل العالم: الارهابيون يستهدفون ممر حمورية برصاص القنص لمنع أهالي الغوطة الشرقية لدمشق من الخروج باتجاه الممر
مراسل العالم: تدمير آلية عسكرية محملة بـ14 عنصرا من المرتزقة ومقتل جميع ركابها شمال معسكر خالد بمديرية موزع غرب تعز
مراسلة العالم: إصابة شاب فلسطيني بالرصاص الحي في القدم خلال المواجهات المندلعة على المدخل الشمالي للبيرة
إردوغان: أنقرة منفتحة على كل عروض التعاون في منبج
إردوغان: على أمريكا إخراج الإرهابيين من شرق نهر الفرات في سوريا إذا كانت تريد التعاون مع أنقرة
وزارة الدفاع الروسية: لم يكن هناك أي استخدام للأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية
الجيش الأمريكي: مقتل كامل طاقم المروحية العسكرية الأمريكية التي تحطمت غرب العراق
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تطلق النار تجاه المتظاهرين الفلسطينيين شرقي عبسان الجديدة شرق خانيونس جنوب القطاع
اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية

مقتل كامل طاقم المروحية الأمريكية التي تحطمت في العراق

مقتل كامل طاقم المروحية الأمريكية التي تحطمت في العراق
الجمعة ١٦ مارس ٢٠١٨ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد الجيش الأمريكي الجمعة، مقتل كامل طاقم المروحية العسكرية الأمريكية من طراز "بلاك هوك" التي تحطمت غربي العراق، وكان على متنها 7 عسكريين.

العالم - حوادث  

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من يوم الجمعة، تحطم مروحية عسكرية أمريكية من طراز "بلاك هوك"، مشيرة إلى أن المروحية كانت تقل جنودا أمريكيين وسقطت غربي العراق.

ووفقا لـ"رويترز" فإن المروحية من طراز "HH-60 Black Hawk"، سقطت قرب القائم في محافظة الأنبار على مقربه من الحدود السورية.

وتحتفظ الولايات المتحدة بقوات قوامها 5200 فرد في العراق.

يشار الى المنظمات الوطنية العراقية طالبت مرارا بخروج القوات الاميركية من العراق معلنة ان هذه القوات غازية وتتخذ محاربة داعش ذريعة لبقائها في العراق وطالما شوهدت هذه القوات قدمت مساعدات من سلاح وغذاء لداعش وامثال داعش في العراق.

روابط ذات صلة

العراق ينتظر رفع الحظر عن الملاعب !

اميركا لديها نوايا سيئة في العراق

سقوط طائرة أمريكية عسكرية غرب العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الجيش يحرر الأحياء الغربية لجسرين في الغوطة

أوكرانيا تصمم طائرة فرط صوتية للسعودية

الكرملين وبداية الحرب الباردة

للاسبوع السابع؛ بالصور.. صلاة الجمعة عند مدخل قرية العيسوية

مناقشة تأخير أذان وإقامة صلاة العشاء لساعتين بعد المغرب بالسعودية!

ماذا قال الصماد عن "المحادثات السرية" مع السعودية؟

هام : أعراض "خفية" تدل على الإصابة بالانزلاق الغضروفي!... تعرف عليها !

اكتشاف جديد.. هذه الأمراض قد يسببها التدخين أيضا!!

"بوغي" الصغير بملامح بشرية!!

مصر ترفض للمرة الثالثة في أسبوع تقارير غربية تنتقد أجواء الرئاسيات

ظريف : الأزمة السورية يجب أن تسوي بعيدا عن الضغط الاجنبي

السفارة الأمیركية بالمغرب تحذر رعاياها من السفر إلى جرادة

بالصور.. حماس تنظم وقفة دعما للقدس

لافروف: موسكو ستطرد حتما دبلوماسيين بريطانيين

الجزائر ترسل 150 إماما للدول أوروبية للصلوات في رمضان

صراع عسكري وسياسي بين السعودية والامارات على جنوب اليمن +فيديو

صدامات نارية في ربع نهائي دوري ابطال أوروبا

مقتل كامل طاقم المروحية الأمريكية التي تحطمت في العراق

مجمع التقريب بين المذاهب يدعو الحوزات العلمية الى التحلي بالوعي ازاء التشيع اللندني

الوليد بن طلال غاضب ويتوعد بالرد

الأکثر مشاهدة