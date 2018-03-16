مقتل كامل طاقم المروحية الأمريكية التي تحطمت في العراق

العالم - حوادث

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من يوم الجمعة، تحطم مروحية عسكرية أمريكية من طراز "بلاك هوك"، مشيرة إلى أن المروحية كانت تقل جنودا أمريكيين وسقطت غربي العراق.

ووفقا لـ"رويترز" فإن المروحية من طراز "HH-60 Black Hawk"، سقطت قرب القائم في محافظة الأنبار على مقربه من الحدود السورية.

وتحتفظ الولايات المتحدة بقوات قوامها 5200 فرد في العراق.

يشار الى المنظمات الوطنية العراقية طالبت مرارا بخروج القوات الاميركية من العراق معلنة ان هذه القوات غازية وتتخذ محاربة داعش ذريعة لبقائها في العراق وطالما شوهدت هذه القوات قدمت مساعدات من سلاح وغذاء لداعش وامثال داعش في العراق.