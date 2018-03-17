كيف أجاب بن سلمان عن سؤال ضرر نقل ترامب سفارته للقدس؟!

العالم – السعودية

وخلال المقابلة، توجهت الصحفية نورا أودونيل بسؤال لولي العهد السعودي مفاده: هل قرار الرئيس ترامب بتحريك السفارة الأمريكية إلى القدس يساعد أو يضر بعملية السلام؟ أجاب ابن سلمان: "نحن نحاول التركيز على الجهود التي تعزز السلام للجميع، نحن لا نحاول التركيز على أي شيء قد يخلق التوتر، ومن الطبيعي أن أكون إيجابيا، لذا، أحاول التركيز على الأشياء التي ستدعم مصالح الشعب الفلسطيني ومصالح الجميع"، في كناية واضحة لمصالح الطرف الإسرائيلي بوصفه الطرف الآخر بمعادلة التسوية.

ومن المقرر أن يلتقي ولي العهد السعودي الثلاثاء المقبل بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وهو اللقاء المباشر الثاني بينهما، حيث زار الرئيس ترامب السعودية في أول رحلة خارجية له في أيار / مايو الماضي، برفقة كبير مستشاريه وصهره جاريد كوشنر.

وسألت الصحفية أودونيل ولي العهد السعودي عن طبيعة الزيارة المرتقبة، إلى جانب دور صهر الرئيس ترامب جارود كوشنير بعملية السلام، وكذا خطة الرئيس لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وردا على دور كوشنير بعملية السلام قال ابن سلمان إنه التقاه فعلا بهذا الصفة كمبعوث من الرئيس الأمريكي، مضيفا: "واجبنا كسعوديين هو تحسين العلاقات مع حلفائنا ومع جميع ممثلي هذه المؤسسات".

المصدر: عربي 21

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